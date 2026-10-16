Nuevo homicidio en Entre Ríos: un hombre fue hallado muerto a puñaladas en su casa

Un hombre de 41 años fue encontrado sin vida con heridas de arma blanca en una vivienda de Concepción del Uruguay. La víctima fue identificada como Cristhian Miguel Geist y la Justicia investiga el hecho como un homicidio.

El cuerpo fue hallado en un inmueble ubicado en calle Entre Ríos al 56. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, personal policial acudió al lugar junto con un servicio de emergencias médicas.

Al arribar a la vivienda, los profesionales sanitarios constataron el fallecimiento de Geist, quien presentaba heridas cortantes en el cuello y en uno de sus antebrazos.

Identificaron al presunto autor del homicidio

Según la información oficial, los investigadores lograron identificar al presunto responsable del crimen.

Sin embargo, hasta el momento no se brindaron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre la situación procesal del sospechoso.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó bajo investigación policial y judicial para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Segundo crimen en dos días en Entre Ríos

Se trata del segundo homicidio que se registra en la semana en la provincia.

Se recordará que, este martes, un hombre de 53 años fue hallado sin vida en una zona rural de San José de Feliciano, en el norte de Entre Ríos, y la Policía detuvo a un sospechoso de 34 años en el marco de una investigación por un presunto homicidio.

La víctima presentaba un golpe en la región frontal de la cabeza y la Justicia ordenó una autopsia para establecer las circunstancias de su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Ramón Alejandro Báez, y por el cruento hecho de sangre fue detenido su primo de 34 años,.