Homicidio en Feliciano: confirmaron que la víctima fue asesinada a varillazos por su primo

El homicidio en Feliciano tuvo nuevos avances en la investigación: la Policía confirmó que Ramón Alejandro Báez, de 53 años, habría sido asesinado a golpes por su primo de 34 años, quien permanece detenido. El cuerpo fue encontrado a la vera de un camino rural de Ejido Este y los investigadores secuestraron una varilla de madera utilizada para alambrados, que podría haber sido empleada para provocar las lesiones mortales.

El jefe de la Departamental policial de Feliciano, Romualdo Ramírez, confirmó a Elonce el parentesco entre la víctima y el principal sospechoso. Además, reconstruyó los últimos movimientos conocidos de ambos hombres, quienes habían sido vistos juntos poco antes del cruento hecho de sangre.

El funcionario policial señaló que, desde el punto de vista de las primeras actuaciones, el crimen estaría prácticamente esclarecido por la identificación del sospechoso y los elementos reunidos. Sin embargo, aclaró que todavía se desconoce el motivo del presunto ataque y que la investigación continúa bajo intervención judicial.

Pidieron agua en una vivienda antes del homicidio

Ramírez explicó que el hecho comenzó a investigarse el martes, alrededor de las 19, cuando un vecino se comunicó con el servicio de emergencias 911 para informar sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en inmediaciones a un camino rural, más precisamente, en el Ejido Este de Feliciano.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo de Ramón Alejandro Báez y comenzaron a entrevistar a vecinos para reconstruir lo sucedido. De acuerdo con esos testimonios, la víctima y su primo habían llegado juntos a una vivienda de la zona rural para solicitar agua.

El propietario del lugar los atendió y posteriormente ambos se retiraron. Según el jefe policial, el vecino no advirtió ninguna situación extraña entre ellos y aclaró que el testigo tampoco observó alguna discusión o comportamiento sospechoso.

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Secuestraron una varilla que podría haber sido utilizada en el ataque

Durante las tareas realizadas en el lugar del hallazgo, la Policía secuestró una botella con agua y una varilla de madera de las utilizadas habitualmente para confeccionar alambrados rurales.

El vecino que había atendido a los dos hombres reconoció los elementos y señaló que uno de ellos llevaba la varilla cuando se acercaron a pedir agua.

Ramírez confirmó que la víctima presentaba golpes en la cabeza y que las características del elemento secuestrado hacen presumir a los investigadores que podría haber sido utilizado durante la agresión.

“Presentaba golpes en la cabeza y los signos que se observan en el palo secuestrado, en la varilla de alambrado, datarían de que el deceso fue producido con ese elemento”, manifestó.

No obstante, la vinculación definitiva entre la varilla y las lesiones deberá establecerse mediante los estudios periciales correspondientes.

Jefatura policial Feliciano.-

Cómo identificaron y detuvieron al sospechoso

El jefe departamental explicó que los testimonios de los vecinos resultaron fundamentales para identificar al hombre que había estado junto a la víctima.

Según indicó, aproximadamente una hora y media después de que ambos fueran vistos en la zona rural, el sospechoso ya se encontraba en la ciudad de Feliciano.

A partir de las averiguaciones realizadas, los investigadores lograron localizarlo y detenerlo.

Ramírez confirmó que se trata de un hombre de 34 años y que el vínculo familiar con Ramón Báez era de primos.

Durante las actuaciones también se secuestraron prendas de vestir que serán sometidas a análisis para determinar si contienen elementos relevantes para la causa.

El detenido permanece alojado en la Jefatura Departamental Feliciano, a disposición de la Justicia.

La causa se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía de Feliciano, a cargo del fiscal Nicolás Morabes.

Investigan qué provocó el presunto ataque entre primos

Uno de los principales interrogantes de la investigación es establecer qué ocurrió después de que los dos hombres se retiraron de la vivienda donde habían solicitado agua.

Consultado sobre la posibilidad de que hubiera existido una discusión previa, Ramírez aclaró que todavía no se pudo determinar el móvil del homicidio.

“En este momento brindar un móvil del hecho es imposible, sobre todo por el secreto de sumario y también porque a esta altura desconocemos más detalles del hecho”, explicó.

El funcionario señaló que, hasta el momento, se pudo reconstruir que ambos transitaban juntos por el sector rural y que se acercaron a una casa para pedir agua.

También indicó que no se tenían antecedentes de episodios de violencia entre los dos familiares.

Respecto del detenido, mencionó que registraba antecedentes por otras cuestiones, aunque no brindó precisiones sobre su naturaleza ni su situación judicial.

Para la Policía, el hecho estaría prácticamente esclarecido

El cuerpo de Ramón Báez fue trasladado a la ciudad de Concordia para la realización de la autopsia correspondiente. El estudio permitirá establecer la causa precisa de la muerte y determinar las características de las lesiones que presentaba la víctima.

Ramírez explicó que, además de las tareas realizadas por el médico policial y el médico forense en el lugar del hallazgo, se dispusieron nuevas medidas para avanzar con la investigación.

Finalmente, Ramírez fue consultado sobre el estado de la investigación y sostuvo que, desde el punto de vista policial, existen elementos importantes para considerar identificado al presunto responsable.

“En la fase policial yo le diría que sí, que está esclarecido. Tenemos la persona identificada, tanto la víctima como el victimario”, afirmó.

Sin embargo, el funcionario aclaró que todavía restan medidas judiciales y periciales para determinar cómo se produjo el ataque y cuál fue su motivación.