Nuevo homicidio en Entre Ríos: un hombre fue hallado asesinado y detuvieron a un sospechoso

El cuerpo fue encontrado a la vera de un camino rural de Ejido Este. La Policía de Feliciano detuvo a un hombre de 34 años y secuestró una varilla de madera que podría estar vinculada con el hecho. La autopsia se realizará en Concordia para determinar la causa de muerte.
Un hombre de 53 años fue hallado sin vida en una zona rural de San José de Feliciano, en el norte de Entre Ríos, y la Policía detuvo a un sospechoso de 34 años en el marco de una investigación por un presunto homicidio. La víctima presentaba un golpe en la región frontal de la cabeza y la Justicia ordenó una autopsia para establecer las circunstancias de su fallecimiento.
El cuerpo fue encontrado a la vera de un camino vecinal rural de Ejido Este, en jurisdicción del departamento Feliciano. Según la información policial, el hombre era vecino de la ciudad y presentaba una lesión visible en la parte delantera de la cabeza.
Tras el hallazgo, se desplegó un operativo policial y judicial para preservar la escena, recolectar elementos de interés para la causa e iniciar las primeras diligencias destinadas a esclarecer lo sucedido.
Secuestraron una varilla de madera en el lugar
Durante el procedimiento, los investigadores encontraron y secuestraron una varilla de madera de aproximadamente 1,20 metros de longitud, de las utilizadas habitualmente para la confección de alambrados rurales.
De acuerdo con la información policial, el elemento podría estar relacionado con el hecho investigado, aunque todavía no se estableció si fue utilizado para provocar la lesión que presentaba la víctima.
En el lugar trabajaron el fiscal de turno, efectivos de la Sección Criminalística de la Jefatura Departamental Feliciano, el médico policial y un médico forense.
Los profesionales realizaron las actuaciones correspondientes y avanzaron con la recolección de evidencias que serán incorporadas al expediente judicial.
Detuvieron a un hombre de 34 años
Como resultado de las primeras diligencias investigativas, la Policía detuvo a un hombre de 34 años, oriundo de Feliciano, señalado como posible autor del hecho de sangre.
El sospechoso quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones para determinar qué ocurrió y establecer si tuvo participación en la muerte del hombre de 53 años.
Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de la víctima ni del detenido. Tampoco se informaron las circunstancias previas al hallazgo ni la existencia de un posible conflicto entre ambos.
Por disposición judicial, el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial de Concordia, donde se practicará la autopsia correspondiente.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia y la responsabilidad penal del sospechoso deberá determinarse durante el proceso.