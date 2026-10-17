Concepción del Uruguay: revelaron que la detenida por un crimen es madre de un condenado por homicidio

Una mujer de 54 años fue detenida en Concepción del Uruguay en el marco de la investigación por la muerte de Mariana Almeida, de 57 años, encontrada sin vida en un templo evangélico en construcción del barrio Los Cachetudos. La sospechosa es madre de Matías Villarrubia, quien fue condenado a 11 años de prisión por un homicidio cometido en 2014.

El hecho ocurrió el viernes 16 de octubre, alrededor de las 8:15, en un inmueble ubicado en la zona de Ituzaingó y Ana Urquiza de Victorica, al oeste de la ciudad. El cuerpo fue encontrado por el pastor del templo, quien dio aviso a las autoridades.

Según la información policial, ambas mujeres se encontraban al cuidado de las instalaciones cuando, por circunstancias que todavía se investigan, se habría producido una discusión que terminó con la muerte de Almeida.

Qué se sabe sobre la muerte de Mariana Almeida

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima habría recibido golpes con un elemento contundente durante un enfrentamiento con la otra mujer.

Sin embargo, la mecánica del ataque y la causa precisa del fallecimiento deberán establecerse mediante las pericias correspondientes, por lo que las circunstancias del episodio continúan bajo investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, la División Investigaciones y la Policía Científica, quienes realizaron las primeras actuaciones y recolectaron elementos de interés para la causa.

La investigación quedó bajo la intervención de la Fiscalía a cargo de María José Labalta, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

La sospechosa fue trasladada al Hospital Urquiza

La mujer de 54 años fue aprehendida en el marco del procedimiento policial realizado durante la mañana del viernes.

Posteriormente, fue trasladada al área de Salud Mental del Hospital Justo José de Urquiza, donde recibió atención y fue sometida a una evaluación médica.

Las autoridades judiciales continuaron con las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido dentro de la construcción religiosa.

Por el momento, no se informaron detalles oficiales sobre una eventual imputación ni sobre la situación procesal definitiva de la sospechosa.

Matías Villarrubia (archivo 03442)

El antecedente de su hijo, condenado por un crimen en 2014

En el marco de la investigación trascendió que la mujer detenida es madre de Matías Villarrubia, condenado a 11 años de prisión efectiva por el homicidio de Ezequiel Scheiver.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 8 de marzo de 2014, después de una discusión vinculada con un conflicto de tránsito.

Según la reconstrucción judicial, los conductores detuvieron sus vehículos y protagonizaron un enfrentamiento físico. Durante la pelea, Scheiver recibió una herida punzante en la cabeza y posteriormente falleció en el hospital local.

El tribunal consideró acreditadas la existencia del hecho y la responsabilidad penal de Villarrubia, por lo que dictó la condena por homicidio simple.

El caso de 2014 y la investigación por la muerte de Mariana Almeida son hechos independientes, sin que se haya informado una vinculación entre ambos más allá del parentesco señalado.

Dos homicidios en pocas horas en Concepción del Uruguay

La muerte de Almeida se produjo en medio de una sucesión de hechos violentos registrados entre la noche del jueves 15 y la mañana del viernes 16 de octubre en Concepción del Uruguay.

El primero ocurrió después de las 23 del jueves, en una vivienda de calle Entre Ríos al 56, en el barrio Planta Emisora, donde fue asesinado Cristhian Miguel Geist, de 41 años.

Detenido por un crimen en Concepción del Uruguay (foto Policía de Entre Ríos)

Según la investigación, un hombre conocido de la víctima ingresó al domicilio y ambos protagonizaron una discusión que derivó en un enfrentamiento físico.

Geist sufrió heridas de arma blanca y murió como consecuencia del episodio. Su hijo de 11 años se encontraba en la vivienda cuando comenzó el conflicto, pero logró salir y pedir ayuda.

El sospechoso fue localizado y detenido posteriormente, luego de que los investigadores realizaran diligencias para establecer su paradero.

Un hombre de 64 años también resultó baleado

Otro episodio ocurrió durante las primeras horas del viernes, cuando un hombre de 64 años ingresó al Hospital Justo José de Urquiza con una herida de arma de fuego.

El ingreso se conoció alrededor de las 2:15, cuando la víctima fue trasladada en un automóvil particular hasta la guardia del establecimiento.

Los médicos constataron una lesión en la región intercostal derecha que le provocó un neumotórax, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente.

El hombre permanecía internado con pronóstico reservado, mientras personal de la comisaría tercera trabajaba para esclarecer las circunstancias del ataque.

Debido a su estado de salud, los investigadores todavía no habían podido tomarle declaración. (con información de La Pirámide y 03442)