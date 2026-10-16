Un hombre de 64 años fue baleado en Concepción del Uruguay y permanece en estado reservado

Un hombre de 64 años permanece internado en estado reservado tras recibir un disparo en Concepción del Uruguay. La víctima ingresó durante la madrugada al Hospital Justo José de Urquiza con una herida de arma de fuego en la zona intercostal derecha y debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

El hecho se conoció alrededor de las 2:15 de este viernes, cuando las autoridades policiales fueron alertadas sobre el ingreso del hombre al centro de salud, trasladado en un vehículo particular.

Según la información policial, el impacto le provocó un neumotórax, por lo que los profesionales médicos dispusieron su ingreso inmediato a quirófano. Debido a su estado de salud, los investigadores todavía no pudieron tomarle declaración.

Personal de la Comisaría Tercera intervino tras recibir la notificación del hospital y dio inicio a las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido. En tanto, efectivos de la División Policía Científica realizaron tareas periciales y levantaron evidencias en el vehículo utilizado para trasladar al herido.

Por disposición de la fiscal María José Labalta, se iniciaron actuaciones de oficio para determinar las circunstancias en las que el hombre recibió el disparo.

Hasta el momento, no se informó dónde ocurrió el hecho ni cómo se produjo la lesión. La investigación continúa mientras la víctima permanece bajo atención médica.

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