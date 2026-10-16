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Policiales Investigan un hecho de violencia en La Histórica

Un hombre de 64 años fue baleado en Concepción del Uruguay y permanece en estado reservado

El herido ingresó durante la madrugada al Hospital Justo José de Urquiza con una lesión de arma de fuego en el tórax. Debió ser operado de urgencia y la Policía investiga las circunstancias del hecho.

16 de Octubre de 2026
Hospital J. J. Urquiza de Concepción del Urquiza
Hospital J. J. Urquiza de Concepción del Urquiza Foto: archivo / ilustrativa

El herido ingresó durante la madrugada al Hospital Justo José de Urquiza con una lesión de arma de fuego en el tórax. Debió ser operado de urgencia y la Policía investiga las circunstancias del hecho.

Un hombre de 64 años permanece internado en estado reservado tras recibir un disparo en Concepción del Uruguay. La víctima ingresó durante la madrugada al Hospital Justo José de Urquiza con una herida de arma de fuego en la zona intercostal derecha y debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

 

El hecho se conoció alrededor de las 2:15 de este viernes, cuando las autoridades policiales fueron alertadas sobre el ingreso del hombre al centro de salud, trasladado en un vehículo particular.

 

Según la información policial, el impacto le provocó un neumotórax, por lo que los profesionales médicos dispusieron su ingreso inmediato a quirófano. Debido a su estado de salud, los investigadores todavía no pudieron tomarle declaración.

Personal de la Comisaría Tercera intervino tras recibir la notificación del hospital y dio inicio a las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido. En tanto, efectivos de la División Policía Científica realizaron tareas periciales y levantaron evidencias en el vehículo utilizado para trasladar al herido.

 

Por disposición de la fiscal María José Labalta, se iniciaron actuaciones de oficio para determinar las circunstancias en las que el hombre recibió el disparo.

 

Hasta el momento, no se informó dónde ocurrió el hecho ni cómo se produjo la lesión. La investigación continúa mientras la víctima permanece bajo atención médica.

 

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Concepción del Uruguay Entre Ríos hombre herido de bala arma de fuego
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