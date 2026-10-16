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Policiales Intervinieron Bomberos Voluntarios y personal del 107

Dos personas fueron hospitalizadas tras un accidente de tránsito en Paraná

Un accidente de tránsito en calle Espejo, en Paraná, dejó a dos personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. Bomberos Voluntarios asistieron a una de las víctimas y ambas fueron trasladadas al Hospital Sabatini por personal de emergencias.

16 de Octubre de 2026
Imágenes del accidente de tránsito.
Imágenes del accidente de tránsito. Foto: Captura de video.

Un accidente de tránsito en calle Espejo, en Paraná, dejó a dos personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. Bomberos Voluntarios asistieron a una de las víctimas y ambas fueron trasladadas al Hospital Sabatini por personal de emergencias.

Un accidente de tránsito en calle Espejo, en Paraná, dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. Ambas recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Sabatini para su correspondiente atención médica.

 

Según informó el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, una dotación se dirigió al sector luego de recibir un llamado que alertaba sobre un siniestro vial. Al arribar, los efectivos constataron que una menor y una persona mayor presentaban lesiones como consecuencia del hecho.

 

Los bomberos procedieron a brindar asistencia a una de las personas heridas mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias médicas 107, que posteriormente intervino en el operativo.

 

Trasladaron a las personas heridas al Hospital Sabatini

 

Una vez en el lugar, personal del servicio 107 Emergencias trasladó a ambas personas al Hospital Sabatini, donde quedaron a disposición de los profesionales médicos para su evaluación y atención.

 

En el operativo también participaron efectivos del 911 y personal policial de la comisaría correspondiente a la jurisdicción, quienes trabajaron junto a los equipos de emergencia.

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