Disparó una escopeta tras una discusión de pareja en La Paz y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en barrio Autódromo. Un hombre habría efectuado un disparo hacia el exterior de una vivienda tras una discusión familiar. La Policía secuestró una escopeta y cartuchos.
Un hombre fue detenido en La Paz luego de que presuntamente efectuara un disparo con un arma de fuego tras una discusión de pareja. El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, en una vivienda del barrio Autódromo.
Según informó la Jefatura Departamental La Paz, personal de comisaría primera intervino alrededor de las 00:45 ante un conflicto familiar. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre se habría retirado del domicilio y efectuado un disparo hacia el exterior de la vivienda.
Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes y lograron localizar al involucrado.
Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre mayor de edad fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró una escopeta y cartuchos. La intervención fue encuadrada inicialmente como una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, vinculado con delitos relacionados con armas de fuego.