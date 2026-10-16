 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Procedimiento policial en La Paz

Disparó una escopeta tras una discusión de pareja en La Paz y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en barrio Autódromo. Un hombre habría efectuado un disparo hacia el exterior de una vivienda tras una discusión familiar. La Policía secuestró una escopeta y cartuchos.

16 de Octubre de 2026
Disparó tras una discusión de pareja y fue detenido
Disparó tras una discusión de pareja y fue detenido Foto: Policía de Entre Ríos

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en barrio Autódromo. Un hombre habría efectuado un disparo hacia el exterior de una vivienda tras una discusión familiar. La Policía secuestró una escopeta y cartuchos.

Un hombre fue detenido en La Paz luego de que presuntamente efectuara un disparo con un arma de fuego tras una discusión de pareja. El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, en una vivienda del barrio Autódromo.

 

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, personal de comisaría primera intervino alrededor de las 00:45 ante un conflicto familiar. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre se habría retirado del domicilio y efectuado un disparo hacia el exterior de la vivienda.

 

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes y lograron localizar al involucrado.

Detenido en La Paz (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en La Paz (foto Policía de Entre Ríos)

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre mayor de edad fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una escopeta y cartuchos. La intervención fue encuadrada inicialmente como una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, vinculado con delitos relacionados con armas de fuego.

Temas:

La Paz conflicto familiar arma de fuego Violencia de género
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso