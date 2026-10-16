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Policiales Intervinieron Bomberos Voluntarios y el 107

Chocaron dos motos en Paraná y tres personas resultaron heridas: fueron hospitalizadas

El choque entre dos motocicletas ocurrió en la intersección de Laurencena y avenida Ramírez. Tres personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas al Hospital San Martín por personal del Servicio de Emergencias 107.

16 de Octubre de 2026
El lugar donde chocaron las motos.
El lugar donde chocaron las motos. Foto: Cuerpo Activo de Bomberos de Paraná.

El choque entre dos motocicletas ocurrió en la intersección de Laurencena y avenida Ramírez. Tres personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas al Hospital San Martín por personal del Servicio de Emergencias 107.

Chocaron dos motos en Paraná, que dejó como saldo tres personas lesionadas, que debieron ser trasladadas al Hospital San Martín para recibir atención médica. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Laurencena y avenida Ramírez.

 

 

Según informó el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, una unidad acudió al lugar luego de recibir un aviso sobre el accidente de tránsito protagonizado por los dos rodados.

 

 

Al arribar, los bomberos constataron que tres personas habían resultado heridas como consecuencia de la colisión, por lo que se desplegó un operativo de asistencia para atender a los involucrados.

 

Trasladaron a los heridos al Hospital San Martín

 

Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias 107 intervino en el lugar y trasladó a las tres personas lesionadas al Hospital San Martín, donde debían recibir la correspondiente evaluación y atención médica.

 

Temas:

accidente de tránsito Motos Paraná
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