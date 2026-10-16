Chocaron dos motos en Paraná y tres personas resultaron heridas: fueron hospitalizadas

Chocaron dos motos en Paraná, que dejó como saldo tres personas lesionadas, que debieron ser trasladadas al Hospital San Martín para recibir atención médica. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Laurencena y avenida Ramírez.

Según informó el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, una unidad acudió al lugar luego de recibir un aviso sobre el accidente de tránsito protagonizado por los dos rodados.

Al arribar, los bomberos constataron que tres personas habían resultado heridas como consecuencia de la colisión, por lo que se desplegó un operativo de asistencia para atender a los involucrados.

Trasladaron a los heridos al Hospital San Martín

Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias 107 intervino en el lugar y trasladó a las tres personas lesionadas al Hospital San Martín, donde debían recibir la correspondiente evaluación y atención médica.