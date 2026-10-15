Una mujer sufrió una fractura de fémur tras caerle una rama mientras podaban árboles

Una mujer de 67 años sufrió una fractura de fémur luego de que una rama de gran tamaño cayera sobre ella mientras caminaba por una calle de Rosario del Tala.

El accidente ocurrió este miércoles, en momentos en que personal municipal realizaba tareas de poda de árboles en la zona.

El episodio se registró en inmediaciones de la intersección de Irigoyen y Roque Sáenz Peña, donde la mujer transitaba a pie. Por circunstancias que no fueron precisadas, una importante rama se desprendió y cayó sobre ella, provocándole diferentes lesiones.

Según informó Estación Plus Crespo, la víctima fue trasladada al Hospital San Roque de Tala, donde recibió asistencia médica. Los profesionales constataron que presentaba golpes de carácter leve y una fractura de fémur derecho, considerada una lesión grave.

La mujer deberá ser intervenida quirúrgicamente

Tras la evaluación inicial, el equipo médico confirmó el diagnóstico y dispuso su derivación a un centro asistencial privado de la ciudad de Crespo, donde continuó con la atención correspondiente.

De acuerdo con la información difundida, la paciente deberá ser sometida a una intervención quirúrgica para tratar la fractura que sufrió como consecuencia del impacto de la rama.

Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo la caída ni sobre las medidas de seguridad implementadas durante los trabajos de poda.