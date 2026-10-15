Murió un camionero tras chocar contra un puente en San Luis

Un camionero de 55 años murió este jueves al mediodía en un accidente vial ocurrido en la Autopista de las Serranías Puntanas, en la provincia de San Luis. El vehículo de carga que conducía impactó contra un poste de hormigón y las columnas de un puente, a la altura del acceso a la localidad de Balde.

El siniestro se registró alrededor de las 12.30, según informó la Comisaría Distrito N.º 48. La víctima, domiciliada en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, conducía un camión Scania con semirremolque que circulaba en sentido este-oeste.

Por circunstancias que todavía se investigan, el transporte perdió su trayectoria e impactó contra un poste de hormigón ubicado en el cantero central y posteriormente contra las columnas que sostenían el puente, informó Los Andes.

El camionero murió en el lugar del accidente

Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor sufrió lesiones fatales y murió en el lugar. Personal del Sistema de Emergencias Médicas Provincial (Sempro) acudió al sector y constató su fallecimiento.

Tras el accidente, efectivos policiales desplegaron un operativo para preservar la zona, realizar las primeras actuaciones y ordenar la circulación vehicular sobre ese tramo de la autopista.

También intervino personal de la Dirección General de Bomberos (DG-11), que realizó tareas preventivas para interrumpir el suministro eléctrico y de combustible del camión, con el objetivo de evitar nuevos riesgos.

Investigan las causas del choque

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué provocó que el transporte de carga impactara contra la estructura del puente.

Hasta el momento, no se habían informado oficialmente las circunstancias que desencadenaron el siniestro ni la existencia de otros vehículos involucrados.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, mientras se procuraba establecer la mecánica del accidente fatal.