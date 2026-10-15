El acusado por el triple lesbicidio de Barracas negó haber iniciado el incendio: “Nunca discriminé a nadie”

El único acusado por el triple lesbicidio de Barracas, Justo Fernando Barrientos, negó este jueves haber iniciado el incendio que provocó la muerte de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, en mayo de 2024, en un hotel familiar de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5, sostuvo que no recordaba lo ocurrido y rechazó haber discriminado o agredido a las víctimas.

"Nunca trabajé con nafta ni pintura, no inicié el fuego, me adjudican algo de lo que no tengo idea", manifestó Barrientos durante la última audiencia previa a los alegatos, según informó C5N.

El imputado, de casi 70 años, también negó haber mantenido enfrentamientos violentos con las mujeres. "Jamás tuve discusiones con la gente de ahí, jamás le grité nada a nadie, jamás agredí ni pegué a nadie como dicen. Nunca discriminé a nadie", afirmó.

El acusado aseguró que no recuerda lo sucedido

Durante su exposición, Barrientos intentó reconstruir los momentos previos al incendio, aunque sostuvo que no podía recordar con claridad lo que había sucedido aquella noche.

"Una noche que ellas estaban discutiendo fui a pedirles que pararan porque era muy duro, muy difícil estar en esas circunstancias, y de pronto pasó lo que pasó. Yo sentí un roce en el cuello y traté de agarrar un balde, creo que había ahí un balde, y ayudar", relató.

Posteriormente, aseguró que perdió el conocimiento y que despertó en una dependencia policial.

"Cuando desperté fue en la comisaría y me dijeron que me autoagredí", expresó. Luego agregó: "Trato de acordarme de todo lo que ha pasado y no puedo volver a recordar, traté de escribir y no me da la memoria".

El presidente del tribunal, Adrián Pérez Lance, había aclarado antes de su intervención que el acusado no declaraba bajo juramento de decir verdad.

Barrientos también cuestionó los testimonios de otros habitantes del hotel familiar. "Nunca los he tratado mal, sí tuve alguna diferencia, pero no como para que ellos me traten de la manera que me tratan, fueron muy crueles conmigo", sostuvo.

La querella cuestionó la declaración

La abogada Samanta Pedrozo, representante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), consideró que la declaración del acusado fue contradictoria y no logró desvirtuar las pruebas reunidas durante el juicio.

En declaraciones a C5N, la letrada sostuvo que Barrientos reconoció la existencia de conflictos previos con las víctimas y que su relato sobre lo ocurrido durante el incendio resultó significativo para la acusación.

"Fueron cuatro vecinos los que lo vieron atacándolas, lo que dijo hoy fue más una confirmación de los hechos", afirmó Pedrozo.

También cuestionó los argumentos vinculados con una supuesta pérdida de memoria.

"Es un relato vacío porque no tiene respaldo profesional ni pericial, todas las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que se le hicieron a Barrientos arrojaron que es un hombre sano", aseguró.

Samanta Pedrozo, abogada querellante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

Según la abogada, los estudios realizados al imputado no detectaron antecedentes de enfermedades de salud mental ni consumos problemáticos de alcohol o estupefacientes que permitieran respaldar su explicación.

Los delitos por los que está acusado

Barrientos permanece detenido preventivamente en el Complejo Penitenciario de Ezeiza y enfrenta una acusación por homicidio triplemente agravado por el uso de un medio idóneo para generar peligro común, por alevosía y ensañamiento, y por odio.

La calificación contempla la posibilidad de una condena a prisión perpetua, de acuerdo con el artículo 80 del Código Penal.

Por su parte, la querella de la FALGBT adelantó que solicitará que se lo responsabilice por los tres homicidios agravados por odio y por femicidio, además de la tentativa de lesbicidio y femicidio contra Sofía Riglos Castro, la única sobreviviente del ataque.

Pedrozo remarcó la importancia de que el proceso judicial reconozca la violencia motivada por la orientación sexual de las víctimas.

"Es momento de que se reconozcan las identidades lésbicas y se cuiden nuestros proyectos de vida", expresó.

Cuándo comenzarán los alegatos

El tribunal estableció que los alegatos comenzarán el lunes 26 de octubre y continuarán el miércoles 28. Además, se previó la posibilidad de incorporar una nueva audiencia durante noviembre antes de avanzar hacia la sentencia.

En la primera jornada intervendrán las querellas de Pamela Cobbas y Mercedes Roxana Figueroa, junto con la abogada Luciana Sánchez, representante de la sobreviviente Sofía Riglos Castro.

Posteriormente, será el turno de la querella de la FALGBT y del fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi. Finalmente, expondrá la defensa de Barrientos, encabezada por el abogado Ricardo Antonio Richiello.

El proceso judicial continuará con los alegatos de las partes antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia por el ataque ocurrido en mayo de 2024.