Crimen de Daiana Mendieta: rechazaron la domiciliaria del acusado y seguirá detenido

A un año del crimen de Daiana Mendieta, la Justicia rechazó el arresto domiciliario de Norberto Brondino y prorrogó su prisión preventiva por 60 días. La Fiscalía y la querella solicitarán prisión perpetua por el femicidio de la joven de 22 años.
El crimen de Daiana Mendieta registró una nueva resolución judicial a un año del asesinato de la joven de 22 años, ocurrido en octubre de 2025 en el departamento Tala. La Justicia entrerriana rechazó el pedido de arresto domiciliario de Norberto Gustavo Brondino, alias “Pino”, único imputado por el femicidio, y dispuso que continuara detenido.
La decisión fue adoptada por el juez Rubén Chaia, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Uruguay, quien confirmó lo resuelto anteriormente por la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Cabrera. Además, extendió la prisión preventiva del acusado por otros 60 días.
Brondino permanecerá alojado en la Unidad Penal Nº 7 “Casiano Calderón”, de Gualeguay. El magistrado respaldó los argumentos de la fiscal Emilce Reynoso y del abogado querellante Pablo Di Lollo, quienes advirtieron sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Las pruebas que comprometen al acusado
Según la resolución judicial, durante las primeras actuaciones Brondino habría intentado ocultar elementos probatorios que posteriormente fueron incorporados a la causa y complicaron su situación procesal.
El abogado querellante sostuvo que “todos los indicios apuntan a Brondino como único autor” y destacó los resultados de los estudios genéticos realizados sobre elementos secuestrados durante la investigación.
“En la lona de la camioneta le encontraron sangre de Daiana, y la pericia determinó que le corresponde a la joven en un 99,999%”, afirmó Di Lollo. Según explicó, el elemento fue encontrado oculto dentro de una tolva, a cuatro metros de altura, al día siguiente del crimen.
Cómo ocurrió el femicidio de Daiana Mendieta
La joven fue vista por última vez por sus familiares durante la noche del viernes 3 de octubre de 2025. Su desaparición fue denunciada formalmente el sábado 4, alrededor de las 22, y motivó un operativo de búsqueda.
Durante la madrugada del domingo, los investigadores encontraron abandonado el Chevrolet Corsa Classic en el que se movilizaba. Los rastrillajes continuaron hasta el martes 7 de octubre, cuando localizaron su cuerpo dentro de un pozo de agua abandonado, cerca de su vivienda.
La autopsia determinó que Daiana murió como consecuencia de un fuerte golpe en la parte posterior del cráneo, provocado por un objeto contundente.
Próximos pasos de la investigación
Para finalizar la instrucción, restaban una pericia digital sobre la tarjeta SIM del teléfono de la víctima, una ampliación del informe osteológico y un estudio microscópico de una mancha detectada en el cráneo.
La Fiscalía y la querella anticiparon que solicitarían prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, publicó La100Cien.
Finalmente, se fijó una nueva audiencia para el 1º de diciembre, cuando se analizarán la continuidad de la prisión preventiva y la posible elevación de la causa a juicio por jurados, previsto inicialmente para 2027.