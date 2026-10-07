Mató a su pareja y lo encontraron escondido debajo de una cama

Una mujer de 36 años fue hallada muerta dentro de su vivienda en Graneros, provincia de Tucumán, y su pareja quedó detenida como principal sospechosa. El hombre fue localizado por la Policía escondido debajo de una cama y, según el informe policial, tenía manchas de sangre en su ropa.

La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez, cuyo cuerpo fue encontrado este lunes por su hermano, Jesús Alejandro Jerez. El hombre alertó inmediatamente a las autoridades y efectivos policiales acudieron al domicilio ubicado en la zona de La Cañada.

Personal médico constató que la mujer ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, tenía una lesión a la altura de la sien que podría corresponder a un golpe o al impacto de un proyectil.

Encontraron a su pareja debajo de una cama

El hermano de la víctima indicó que, cuando llegó a la propiedad, no se encontraban allí la hija de 10 años que tenía la pareja ni el hombre de 39 años. Sin embargo, durante la inspección de la vivienda, los policías realizaron un hallazgo clave.

Los efectivos encontraron a la pareja de Jerez escondida debajo de una cama en una de las habitaciones. Según el reporte policial, presentaba manchas de sangre en su ropa y habría reconocido haber cometido “un grave error” relacionado con la utilización de un arma de fuego.

Ante esos elementos, el hombre quedó detenido preventivamente y a disposición de la Justicia mientras avanzaban las medidas destinadas a determinar cómo ocurrió la muerte.

Buscan el arma utilizada

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale. Se ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la realización de la autopsia.

Una de las principales medidas estuvo orientada a localizar el arma presuntamente utilizada. Hasta el momento, “el arma homicida no fue encontrada”, informó el jefe policial que intervino en el procedimiento.

Los investigadores también buscaban reconstruir las horas previas al hallazgo. La mujer mantenía desde hacía aproximadamente 15 años una relación con el detenido y ambos administraban una carnicería ubicada en el mismo terreno donde residía la familia.

No había denuncias previas por violencia de género

De acuerdo con la información incorporada inicialmente a la causa, no existían denuncias previas realizadas por la víctima por hechos de violencia de género. Tampoco surgieron, hasta el momento, testimonios de vecinos que hubieran advertido episodios de violencia doméstica.

“No hay antecedentes ni denuncias realizadas por la víctima. Los vecinos manifestaron que jamás habían escuchado gritos ni se habían enterado de situaciones de violencia doméstica”, explicó el comisario Alfredo Cecenarro.

El funcionario policial agregó que los vecinos sí habían mencionado discusiones vinculadas principalmente con cuestiones laborales y económicas de la carnicería que administraba la pareja.

Mientras se aguardaban los resultados de la autopsia y las restantes pericias, el hombre permanecía detenido a disposición de la Justicia. La Fiscalía tenía previsto exponer este miércoles la hipótesis sobre la que avanzará la investigación y definir la situación procesal del sospechoso.