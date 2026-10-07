Viceintendente entrerriano rechazó acusaciones de violencia contra su ex: un concejal pidió su renuncia

Carlos “Tito” Troncoso habló públicamente tras las acusaciones realizadas por su expareja, Eugenia Fugaza, y negó haber ejercido violencia física contra ella. Aseguró que existe “un trámite judicial en marcha”. Un concejal de La Libertad Avanza presentó un proyecto para pedir su renuncia.
El viceintendente de General Ramírez, Carlos “Tito” Troncoso, rompió el silencio luego de las acusaciones públicas de violencia realizadas por su expareja, Eugenia Fugaza, y negó haber ejercido violencia física contra ella. El funcionario afirmó que existe un trámite judicial en curso y aseguró que continúa desempeñando normalmente sus funciones.
La controversia tuvo además una derivación política. El concejal de La Libertad Avanza, César Schanzenbach, presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante mediante el cual propone repudiar los hechos denunciados y solicitar la “renuncia indeclinable” del viceintendente.
Troncoso se pronunció mediante una carta pública en la que hizo referencia a “la información que estuvo circulando estos últimos días sobre mi persona” y cuestionó algunas de las versiones difundidas.
“Estoy atravesando una situación familiar y de pareja muy difícil”
El viceintendente reconoció que atraviesa desde hace un tiempo un conflicto en el ámbito familiar y cuestionó la forma en que fue difundida parte de la información.
“Desde hace un tiempo vengo atravesando una situación familiar y de pareja muy difícil, de la cual ya circularon mil versiones. Mucha de esta información fue publicada sin chequear y con dudosas intenciones”, expresó.
Además, pidió disculpas a las personas de su entorno que quedaron involucradas públicamente y adelantó que analiza recurrir a la Justicia. “Pido disculpas a mi entorno cercano que se está viendo involucrado innecesariamente por estas versiones. Frente a estas publicaciones estoy evaluando la posibilidad de iniciar las acciones legales correspondientes”, manifestó.
Troncoso negó haber ejercido violencia física
Uno de los puntos centrales de la declaración estuvo relacionado con el estado de salud de Troncoso y de su expareja.
El funcionario negó versiones que señalaban que había sido hospitalizado y confirmó que Fugaza se encontraba recibiendo atención profesional. “Estoy bien de salud y no estuve internado. Quien sí se encuentra internada y recibiendo atención profesional es Eugenia, mi expareja”, sostuvo.
Inmediatamente, rechazó que esa situación fuera consecuencia de una agresión física de su parte. “Rechazo totalmente que esto haya sido a causa de cualquier hecho de violencia física de mi parte hacia ella. Al respecto vengo haciendo las presentaciones correspondientes y hay un trámite judicial en marcha”, afirmó.
De esta manera, existen versiones contrapuestas sobre lo sucedido, mientras la situación mencionada por el funcionario se encuentra en instancia judicial.
La acusación pública de Eugenia Fugaza
La controversia tomó estado público luego de publicaciones periodísticas y comentarios realizados posteriormente en redes sociales.
En ese contexto, Fugaza afirmó públicamente que era ella quien se encontraba internada y acusó directamente al viceintendente de haberla golpeado. “La internada soy yo por los golpes que el vice me dio”, manifestó en uno de sus comentarios.
También afirmó: “El vice es un violento” y, en otra de sus expresiones públicas, sostuvo: “El futuro intendente es un golpeador”.
Estas afirmaciones corresponden a la versión expresada públicamente por Fugaza y son rechazadas por Troncoso.
“Nada de esto tiene relación con mi función pública”
El viceintendente buscó además diferenciar el conflicto personal de sus responsabilidades institucionales. “Nada de esto tiene relación alguna con mi función pública. En ninguna circunstancia hubo personal municipal involucrado y todo sucedió en el ámbito privado”, expresó.
Asimismo, aseguró que permanece en funciones. “Sigo cumpliendo con mis responsabilidades y concurriendo diariamente a trabajar”, señaló.
Troncoso reconoció, no obstante, que disminuyó su exposición pública durante los últimos días. “Sí estoy un poco más retirado de la vida social, resolviendo temas personales y dedicando tiempo a mis hijos y una hija de mi expareja que por el momento reside conmigo”, indicó.
Un concejal pidió la renuncia del viceintendente
En medio de la controversia, el concejal de La Libertad Avanza César Schanzenbach presentó un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante de General Ramírez solicite la renuncia del vice de la intendenta Flavia Pamberger. Cabe aclarar que Troncoso integra Nuevo Espacio Ramirense, fuerza que forma parte de la Alianza Ramirense junto con sectores de la Unión Cívica Radical.
La iniciativa hace referencia a hechos de público conocimiento que involucrarían al viceintendente en un conflicto doméstico y considera que la situación afecta las condiciones éticas necesarias para ejercer el cargo.
El proyecto propone que el cuerpo manifieste “el más enérgico repudio institucional” ante los hechos denunciados y sostiene que estos comprometerían “el decoro y la dignidad del cargo”.
En su artículo tercero, la iniciativa solicita a Troncoso “la renuncia indeclinable a su cargo por manifiesta pérdida de idoneidad moral sobreviniente en las funciones públicas asignadas”.
También pide asistencia para el entorno familiar
El proyecto presentado por Schanzenbach incluye un apartado referido a la asistencia de las personas involucradas.
La iniciativa insta al Departamento Ejecutivo Municipal a garantizar, mediante las áreas locales de Desarrollo Social y Género, “el debido resguardo, asistencia integral y protección psicológica, médica y legal a los afectados del entorno familiar”.
Consultado sobre si Troncoso continuaba ejerciendo como viceintendente, Schanzenbach respondió: “Teóricamente, sí, aunque yo he ido a la Municipalidad estos últimos días, he querido hablar con él y no he podido hablar”.
El concejal defendió además su decisión de llevar la situación al ámbito legislativo.
“Esto no se puede dejar pasar. No me gusta la violencia y menos contra la mujer”, manifestó. (con información de Entre Ríos Ahora y El Entre Ríos)