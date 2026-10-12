Hallaron a una joven asesinada dentro de una valija en Rosario: detuvieron a un expolicía con antecedentes

El cuerpo de Bárbara Camila Aragón, una joven de 26 años, fue encontrado este domingo dentro de una valija en una pensión ubicada en calle Juan José Paso al 6200, en Rosario, provincia de Santa Fe. Por el crimen, las autoridades detuvieron a un hombre de 37 años, expolicía con antecedentes penales, mientras la Justicia inició una investigación por homicidio calificado por femicidio.

El hallazgo se produjo después de que los familiares de la víctima denunciaran su desaparición, tras perder contacto con ella durante el sábado. La búsqueda permitió reconstruir sus últimos movimientos y establecer el domicilio al que había sido trasladada, publicó La Voz del Interior.

Según informó Clarín, una familiar aportó un dato fundamental para la investigación: un remisero había llevado a la joven hasta el inmueble donde posteriormente fue encontrada sin vida.

El mensaje que recibió el remisero antes del crimen

El conductor relató que, poco después de dejar a Bárbara en el domicilio, recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le solicitaba que regresara para buscarla.

Ante el pedido, el trabajador volvió al lugar y tocó bocina en reiteradas oportunidades. Sin embargo, al no obtener respuesta, decidió retirarse.

Con el correr de las horas, la familia perdió todo contacto con la joven y alertó a las autoridades. A partir de la información reunida, los investigadores se dirigieron al inmueble señalado por el remisero.

El hallazgo del cuerpo dentro de una valija

Con autorización de la propietaria del complejo de viviendas, los efectivos policiales ingresaron al establecimiento para inspeccionar las instalaciones.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en la planta alta a un hombre de 37 años. Posteriormente, al revisar el sector de la cocina, descubrieron una valija que contenía un bulto envuelto en una frazada, junto a una caja de reparto. Al inspeccionarlo, constataron que se trataba del cuerpo de Bárbara Camila Aragón.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió al lugar para examinar a la víctima, mientras los investigadores preservaron la escena para realizar las pericias correspondientes.

Además, se secuestró un teléfono celular que fue entregado a la Policía de Investigaciones (PDI) para su análisis informático, con el objetivo de obtener información que permita esclarecer las circunstancias del crimen.

Quién es el expolicía detenido por el femicidio

El principal sospechoso fue identificado como Eliel S., de 37 años, un exintegrante de la Policía de Santa Fe que había sido exonerado de la fuerza y contaba con antecedentes penales vinculados al narcotráfico, informó La Voz del Interior.

En 2021, el hombre había sido condenado a seis años de prisión por integrar una organización dedicada al traslado de cocaína desde Rosario hacia Reconquista.

Posteriormente, en julio de 2024, fue demorado durante un procedimiento policial cuando circulaba con prendas que tenían insignias de la fuerza, una réplica de arma de fuego y una motocicleta cuya numeración estaba adulterada. Tras ese operativo, recuperó la libertad.

La investigación judicial por el femicidio

La causa quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con intervención de la fiscal Bertolotti.

La funcionaria dispuso la detención formal del sospechoso por el delito de homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

Mientras tanto, los investigadores continuaron con las pericias sobre los elementos secuestrados y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima para establecer cómo ocurrió el crimen.