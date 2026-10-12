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Policiales Tragedia vial en Santa Fe

Murieron una pareja y su bebé tras accidente de moto en ruta nacional 11

El choque fatal en la Ruta 11 ocurrió cerca de Florencia, en el norte de Santa Fe. Una motocicleta Mondial 110cc colisionó con una camioneta Chevrolet S10. Tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas.

12 de Octubre de 2026
Choque fatal en la Ruta 11: murieron tres personas
Choque fatal en la Ruta 11: murieron tres personas Foto: Cadena 3

El choque fatal en la Ruta 11 ocurrió cerca de Florencia, en el norte de Santa Fe. Una motocicleta Mondial 110cc colisionó con una camioneta Chevrolet S10. Tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas.

Un choque fatal en la Ruta Nacional 11 dejó tres personas fallecidas este domingo por la noche, a la altura del kilómetro 923, cerca de Florencia, en el norte de Santa Fe. Las víctimas fueron un hombre de 27 años, una mujer y un bebé que viajaban en una motocicleta.

 

El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta Mondial 110cc. El conductor del rodado menor fue identificado como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, mientras que las identidades de la mujer y el bebé no habían sido confirmadas.

 

En la camioneta viajaban Miguel Lorenzón, de 67 años, y Marta Vera, de 59, quienes sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital de Florencia para recibir atención médica.

 

Investigan las causas del choque fatal

 

Las circunstancias del impacto son materia de investigación. Entre los aspectos que buscan determinar los peritos se encuentra si la motocicleta circulaba con las luces encendidas al momento de la colisión.

 

Debido al siniestro, la circulación por la Ruta Nacional 11 permaneció interrumpida durante varias horas, mientras se desarrollaban las tareas periciales.

 

Una vez finalizados los trabajos en el lugar, el tránsito fue habilitado nuevamente, publicó Cadena 3.

Temas:

ruta nacional 11 Choque fatal accidente de moto tragedia vial Santa Fe
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