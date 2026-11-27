REDACCIÓN ELONCE
La Policía localizó un camión denunciado como robado en un camino rural del departamento Victoria. El vehículo conservaba toda su carga y tenía las llaves colocadas. Los registros del GPS y las cámaras de seguridad generaron interrogantes sobre la denuncia del conductor.
Un camión denunciado como robado fue localizado durante la tarde de este viernes en un camino vecinal del departamento Victoria. Tras el hallazgo, los investigadores detectaron una serie de inconsistencias en el relato del conductor y dieron intervención a la autoridad judicial competente.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Jefatura Departamental Victoria y de la Brigada Laguna del Pescado. El vehículo, un Scania blanco con acoplado cerealero, fue encontrado en el camino conocido como “Las Lechuzas”, a la altura del kilómetro 130 de la Ruta Provincial N.º 11, en jurisdicción de la Comisaría Rincón de Nogoyá.
La denuncia había sido radicada por un hombre de 37 años, oriundo de Buenos Aires, quien manifestó que fue interceptado por tres individuos mientras se dirigía hacia Rosario. Según su versión, los sujetos le sustrajeron el transporte y lo trasladaron en otro vehículo hasta un camino rural.
Los elementos que generaron dudas sobre la denuncia
Durante las tareas investigativas, los efectivos analizaron los registros del sistema de posicionamiento GPS del camión. Según informó la Policía, el recorrido no evidenciaría un ingreso a la planta urbana de Victoria y coincidiría con el sector donde posteriormente fue localizado.
Asimismo, los uniformados constataron que el transporte tenía las llaves colocadas, conservaba la totalidad de la carga y no presentaba faltantes ni daños evidentes. Por su parte, el denunciante mantenía consigo sus pertenencias personales y no tenía lesiones visibles.
Los investigadores también analizaron registros de cámaras de seguridad de distintos sectores, aunque hasta el momento no lograron corroborar la secuencia en los términos manifestados por el conductor.
Ante los elementos reunidos, se dio intervención a la Justicia para evaluar las circunstancias del caso. La investigación continúa para determinar qué ocurrió y establecer si existieron irregularidades en la denuncia.