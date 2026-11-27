Exequiel Bastidas está ante la posibilidad de consagrarse campeón del TN Clase 2 y llevar un nuevo título nacional a Paraná y Entre Ríos. El piloto paranaense afrontará este fin de semana el Gran Premio Coronación en Viedma, Río Negro, con apenas un punto de diferencia respecto del líder del campeonato, Tomás Vitar. El corredor contó a Elonce sus expectativas de cerrar una temporada marcada por la regularidad, la recuperación deportiva y las dificultades económicas.

Desde su motorhome, minutos antes de participar de la conferencia de prensa previa a la competencia, Bastidas dialogó con Elonce Deportivo y transmitió tranquilidad frente al desafío que tendrá por delante. Con su Toyota Yaris y después de once fechas disputadas, el entrerriano llega a la última carrera con posibilidades concretas de alcanzar la consagración.

“Estoy muy tranquilo. Es una de las definiciones a las que más tranquilo llegué. Ojalá eso me juegue a favor. Hay que disfrutarlo, sobre todo porque no es fácil estar acá. Hoy, con más de experiencia, valoro también el esfuerzo del año y creo que ya es positivo llegar a una nueva definición de un campeonato nacional”, expresó el piloto paranaense.

Exequiel Bastidas y la ilusión de llevar otro campeonato a Paraná

La definición del Turismo Nacional encuentra al representante entrerriano en una posición expectante. Con 315 puntos, Bastidas se ubica segundo en el campeonato, detrás de Tomás Vitar, que acumula 316 unidades. Francisco Coltrinari, con 289, también conserva posibilidades matemáticas de quedarse con el título en una competencia que pondrá en juego 63 puntos.

La escasa diferencia entre los principales aspirantes anticipa un fin de semana en el que cada instancia de la actividad tendrá importancia. Sin embargo, el paranaense evitó realizar especulaciones sobre los posibles resultados y aseguró que su objetivo será mantenerse por delante de sus adversarios, sin perder de vista que todavía queda toda una competencia por disputar.

“Obviamente vamos a dar el 100%. Las carreras se terminan con la bandera a cuadros. Vamos a dejar todo”, manifestó Bastidas, quien reconoció el valor de haber llegado a la última fecha con la posibilidad de sumar una nueva alegría para el automovilismo entrerriano.

Una temporada de recuperación y regularidad

El camino hasta la definición del campeonato no estuvo exento de dificultades. Bastidas debió sobreponerse a un comienzo de temporada complicado, en el que algunos resultados adversos condicionaron sus posibilidades de instalarse rápidamente entre los principales protagonistas de la categoría. Sin embargo, la segunda mitad del calendario significó un punto de inflexión.

“Venimos teniendo un año súper regular. La verdad que fue increíble nuestro segundo semestre”, sostuvo el piloto, que consiguió una importante victoria en el Circuito San Juan Villicum y logró mantenerse en la pelea por el campeonato gracias a la continuidad de sus buenos resultados.

“No tuvimos mucha suerte en las primeras carreras y eso nos condicionó. Hoy, con el diario del lunes, estaríamos mucho más tranquilos si no hubiéramos abandonado la primera fecha, pero son carreras, puede pasar de todo. Creo que se empezaron a enderezar las cosas de mitad de año en adelante”, recordó.

La sanción en Concordia y los puntos que quedaron en el camino

La penúltima fecha del campeonato, disputada en Concordia, dejó sensaciones encontradas para el representante paranaense. En territorio entrerriano, Bastidas cruzó la línea de llegada en la tercera posición, pero una sanción posterior lo relegó al octavo puesto de la clasificación final. Tomás Vitar, en tanto, se quedó con la victoria.

“La realidad es que habíamos llegado terceros en pista, pero por una sanción terminamos siendo octavos. Hoy pasamos a pensar en lo que va a ser el fin de semana y no tanto en lo que pasó en fechas anteriores”, señaló sobre aquel episodio, originado por un contacto con otro competidor.

Aunque los puntos perdidos podrían haber modificado las posiciones con las que ambos pilotos arribaron a Viedma, Bastidas relativizó las consecuencias de aquella penalización. “Esta fecha es de puntaje y medio, así que la ecuación no iba a cambiar mucho. Hay que llegar adelante de los rivales”, explicó.

Los candidatos al título y la estrategia para la definición

Si bien Vitar y Bastidas aparecen como los principales candidatos a la consagración, el paranaense advirtió que sería un error descartar a Francisco Coltrinari. El piloto del Peugeot 208 también protagonizó una temporada competitiva y dispone de posibilidades de aprovechar cualquier circunstancia que perjudique a quienes lo preceden en el campeonato.

“Fran también tuvo un gran año, tiene un gran conjunto y lo demostró durante todo el campeonato. No hay que descartar a ninguno y, por esa razón, hay que salir a ganar”, afirmó Bastidas.

En cuanto al rendimiento de los vehículos, el entrerriano consideró que el Volkswagen de Vitar podría contar con algunas ventajas respecto de su Toyota Yaris en determinados sectores del trazado. “Considero que la marca de él está un poquito mejor en los curvones rápidos, particularmente donde más nos cuesta a nosotros”, analizó.

La clasificación, el primer desafío del fin de semana

Antes de pensar en la carrera decisiva del domingo, Bastidas deberá afrontar los entrenamientos y las clasificaciones del sábado. Para el piloto, conseguir una buena ubicación en la tanda cronometrada será fundamental para comenzar a construir un resultado favorable y reducir los riesgos durante las siguientes instancias de la competencia.

“Es importante clasificar bien y, en base a eso, empezar a trabajar para lo que va a ser el resto del fin de semana”, explicó sobre la estrategia que pretende desarrollar junto con su equipo en Río Negro.

Una buena posición de largada podría facilitar su objetivo de mantenerse entre los protagonistas, especialmente en una definición en la que también deberá prestar atención al desempeño de sus adversarios. La diferencia de apenas un punto obliga a considerar cada instancia del Coronación como una oportunidad para modificar el campeonato.

Un circuito desconocido y una intensa preparación

Uno de los desafíos particulares que deberá enfrentar Bastidas será su adaptación al autódromo de Viedma. El paranaense reconoció que nunca compitió en ese escenario, por lo que los primeros contactos con la pista serán determinantes para conocer sus características y realizar los ajustes necesarios en el Toyota Yaris.

“No lo conozco, va a ser la primera vez. El primer entrenamiento va a ser de adaptación y después trabajar fino en el auto en base a las pruebas en pista”, explicó. Lejos de llegar sin referencias, el piloto desarrolló una preparación específica durante los días previos al viaje.

“Practiqué bastante en el simulador, miré muchas cámaras y me nutrí bastante de esa información. En ese sentido llego bien preparado, pero la realidad es un poco diferente”, reconoció Bastidas, quien deberá trasladar los conocimientos adquiridos al comportamiento efectivo del vehículo sobre el asfalto rionegrino.

Telemetría, simuladores y el trabajo con los ingenieros

La preparación para una definición de campeonato nacional comienza mucho antes de que los autos salgan a pista. En el caso de Bastidas, el estudio de registros obtenidos por otros pilotos del equipo y la utilización de herramientas tecnológicas formaron parte de las tareas destinadas a reducir la incertidumbre frente a un circuito desconocido.

El entrerriano explicó que recurrió a la adquisición de datos y al análisis de imágenes de cámaras a bordo para familiarizarse con el trazado. Ese trabajo continuará durante el sábado, una vez finalizadas las clasificaciones. Bastidas anticipó que dedicará parte de la jornada a revisar su desempeño junto con los responsables técnicos del automóvil. “Mucha telemetría, trabajo con el ingeniero y estudio”, resumió.

El esfuerzo económico detrás de la posibilidad de ser campeón

Más allá de los resultados deportivos, Bastidas reconoció que sostener su participación en el Turismo Nacional representó un importante desafío económico. La búsqueda de recursos para afrontar una temporada completa fue una preocupación que acompañó al piloto incluso durante los momentos de mayor rendimiento dentro de la pista.

“Fue un gran año para nosotros en particular. Difícil en lo económico, pero positivo en resultados”, sintetizó el paranaense, al describir el contraste entre las dificultades presupuestarias y la posibilidad de terminar el calendario con un campeonato nacional.

En ese sentido, destacó que llegar a la definición constituye un logro que merece ser valorado independientemente del resultado del domingo. “Costó mucho estar arriba en un auto de carrera este año. Llegar a una etapa de definición es súper meritorio”, expresó.

El pedido de mayor acompañamiento para los pilotos entrerrianos

Durante la entrevista con Elonce, Bastidas también se refirió a la necesidad de contar con mayor respaldo para los representantes de Paraná que participan en categorías nacionales. Consultado sobre la existencia de apoyo oficial, aseguró que no dispone de ese acompañamiento y manifestó su deseo de que la situación pueda cambiar.

“Estaría bueno que haya acompañamiento a los pilotos a nivel nacional. En Paraná somos pocos los que estamos corriendo en estas competencias. Incluso el año que viene el Turismo Nacional abre el calendario en Paraná nuevamente”, indicó, en referencia al regreso de la categoría a la capital entrerriana.

El piloto mencionó a Neuquén y Córdoba como ejemplos de provincias que, según su apreciación, brindan un importante respaldo a sus representantes en el automovilismo. “Estaría bueno que pase por nuestro lado también”, manifestó, al plantear la necesidad de fortalecer el acompañamiento al deporte motor.

La búsqueda de patrocinadores fuera de Paraná

Ante las dificultades para conseguir los recursos necesarios, Bastidas debió ampliar su búsqueda de patrocinadores más allá de la capital entrerriana. El piloto explicó que encontró respuestas favorables en Buenos Aires, donde pudo establecer contactos que contribuyeron a sostener su proyecto deportivo durante la temporada.

“Nos abocamos mucho a lo privado, a empresas que pueden acompañar. Obviamente tuve que salir un poco de la ciudad porque es bastante complicado. Intenté ir a muchas agencias oficiales y no tuve la posibilidad”, contó.

“Tuve que salir a buscar por el lado de Buenos Aires, donde se me abrieron un par de puertas”, agregó. Sus declaraciones reflejaron las dificultades que atraviesa un piloto que, pese a estar entre los mejores de una categoría nacional, debe combinar la preparación deportiva con la búsqueda permanente de financiamiento.

La tranquilidad, las cábalas y el manejo de la ansiedad

A pocas horas de iniciar la actividad oficial, Bastidas aseguró que transita la previa con naturalidad. La experiencia acumulada en otras definiciones le permite afrontar el Coronación desde una perspectiva diferente, consciente de la importancia del resultado, pero también de la necesidad de disfrutar el momento.

“La estoy disfrutando y ojalá también dé su fruto en ese sentido, para poder estar tranquilo”, sostuvo el paranaense, quien destacó que haber alcanzado esta instancia representa una satisfacción personal después de los obstáculos que debió superar durante el año.

Entre los hábitos que mantiene antes de cada competencia, reveló una particular cábala relacionada con su preparación para ingresar al vehículo. “Suelo ponerme todo del lado derecho primero, antes que el izquierdo, antes de subirme al auto. Ya lo tengo medio como asimilado”, confesó.

El acompañamiento familiar en una carrera especial

Bastidas llegó a Viedma acompañado por sus padres y algunos amigos que viajaron para compartir uno de los momentos más importantes de su temporada. Otros integrantes de su círculo cercano seguirán la definición a distancia, pendientes de lo que suceda con el Toyota Yaris durante el fin de semana.

“Vine con mi papá y mi mamá a esta carrera. Particularmente mi novia no pudo venir, que viene siempre a todas las carreras. Sin duda van a estar haciendo fuerza desde la televisión, tanto mi novia como mi hermana, mi cuñado, todos de casa”, relató.

La familia también ocupará un lugar importante durante las horas de descanso entre la clasificación y la final. Después de completar el análisis técnico con su equipo, Bastidas espera encontrar un momento de tranquilidad. “Me pongo a relajarme con unos mates con la familia y a descargar la energía del sábado”, contó.

Cómo será la actividad del Coronación en Viedma

Según anticipó el piloto, la actividad en pista comenzará el sábado 28 de noviembre con un entrenamiento previsto para las 8.30 y una segunda tanda a las 11 horas. Posteriormente, los participantes afrontarán las dos clasificaciones que servirán para ordenar la actividad del domingo.

El 29 de noviembre se disputarán las series y la competencia final que determinará quién se quedará con el campeonato 2026 del TN Clase 2. Bastidas también fue consultado sobre la eventual aparición de precipitaciones y aseguró que no considera que esa posibilidad modifique sustancialmente su preparación.

“No tuvimos muchas condiciones de piso húmedo últimamente, así que sería una sorpresa que pueda llegar a pasar”, reconoció sobre una eventual carrera bajo la lluvia. No obstante, manifestó que se encuentra preparado para afrontar las circunstancias que puedan presentarse durante la definición.

El sueño de regresar a Paraná con un nuevo título nacional

Con once fechas disputadas, una victoria, una segunda mitad de temporada favorable y apenas un punto de diferencia respecto del líder, Exequiel Bastidas se encuentra ante la oportunidad de coronar el esfuerzo de todo un año. El domingo, en Viedma, buscará transformar esa expectativa en una nueva conquista deportiva para Entre Ríos.

Antes de despedirse, el piloto dedicó unas palabras a quienes estuvieron presentes durante su campaña, desde los patrocinadores que contribuyeron económicamente hasta sus familiares, amigos y seguidores del automovilismo entrerriano que acompañarán la definición desde sus hogares.

“Con las ilusiones y las ganas de llevar un nuevo campeonato a Paraná y a la provincia. Agradecer a toda la gente que me acompañó, a mi familia, a mis sponsors, a mi novia y a mis amigos. Ojalá podamos cerrar el año de la mejor manera”, concluyó en diálogo con Elonce.