Francesco Charreun, piloto entrerriano de 15 años, cerró la temporada de la Clase 2 del Competición Especial con un tercer puesto y renovadas expectativas para 2027. Oriundo de Concepción del Uruguay, el joven combina su actividad deportiva al volante de un Fiat Uno con el análisis de telemetría, una herramienta que utiliza tanto para mejorar su rendimiento como para asesorar a otros competidores del automovilismo provincial.

Con una trayectoria que comenzó a los siete años en el karting, Charreun dio el salto a los autos con techo a finales de 2025. Desde entonces, atravesó dificultades mecánicas, consiguió resultados alentadores y comenzó a desarrollar conocimientos técnicos que le permitieron ampliar su participación en el deporte motor más allá de las carreras.

En diálogo con Once Deportivo, por Elonce, el adolescente realizó un balance de su temporada, explicó cómo incorporó el análisis de datos a su preparación y anticipó sus objetivos deportivos. “La expectativa para 2027 es intentar pelear el campeonato”, aseguró, convencido de que todavía existe un importante margen de evolución en su vehículo.

Una temporada complicada que terminó con un podio

El camino de Charreun durante 2026 estuvo marcado por los desafíos propios del desarrollo de un auto de competición. Su participación en la primera fecha terminó de manera anticipada debido a inconvenientes mecánicos, aunque posteriormente logró recuperarse y conseguir resultados que alimentaron sus expectativas.

“La verdad que fue una temporada muy complicada. Arrancamos la primera fecha con el auto poco desarrollado, veníamos entreverados en el pelotón y un problema con la presión de aceite me dejó fuera de carrera”, recordó sobre aquel comienzo.

En la cuarta fecha, durante la carrera de invitados, compartió la experiencia con Juan Casagrande y consiguió un tercer puesto. Más adelante obtuvo una quinta posición y volvió a subirse al podio en el cierre del calendario. “Estoy recontento porque estuvimos muy entreverados en el pelotón y estamos para dar pelea el año que viene”, manifestó.

Los problemas mecánicos que condicionaron su última carrera

El tercer puesto en la última competencia tuvo un significado especial para el joven uruguayense. Según relató, el rendimiento del Fiat Uno le permitía ilusionarse con un resultado todavía mejor, aunque una serie de inconvenientes durante la final terminó condicionando sus posibilidades.

“Esta última fecha teníamos potencial para ganarla, pero un problema con el aceite y un choque de atrás, que hizo que el auto se llenara de humo por adentro, me retrasaron un poco”, explicó Charreu al reconstruir lo sucedido durante la competencia.

El piloto detalló que, como consecuencia del contacto con otro vehículo, el paragolpes comenzó a rozar uno de los neumáticos. A esa situación se sumaron las dificultades con la presión de aceite. “Entraba humo por atrás, por delante, no se veía nada”, recordó sobre un episodio que comprometió las condiciones de seguridad y visibilidad dentro del habitáculo.

De los siete años en el karting al debut en los autos con techo

Aunque tiene apenas 15 años, Charreun lleva más de la mitad de su vida vinculado al automovilismo. Sus primeras experiencias competitivas fueron en el karting, una disciplina en la que comenzó a incorporar conocimientos sobre conducción, comportamiento de los vehículos y estrategias de carrera.

“Arranqué a los siete años. Mi primer año en La Morena logré salir campeón, cuando el circuito era de tierra. Después, en 2021, después de la pandemia, debuté en el Karting Entrerriano, en la categoría Escuela, y salí subcampeón”, repasó el deportista.

Durante las temporadas siguientes continuó compitiendo, aunque no siempre pudo completar los calendarios. Según explicó, las cuestiones presupuestarias estuvieron entre los factores que condicionaron su participación. Pese a ello, logró mantenerse en la lucha por los campeonatos antes de decidir su incorporación al Competición Especial.

El salto al Competición Especial y la elección de una categoría

Su debut en los autos con techo se produjo durante la fecha Coronación de 2025. Hasta entonces, su experiencia competitiva estaba concentrada en el karting y apenas había tenido la posibilidad de familiarizarse con el vehículo que utilizaría en su nueva categoría.

“Arranqué a fines del año pasado, debuté en el Coronación. Creo que una semana antes de la carrera hice mi primera prueba”, contó Francesco sobre su incorporación a la Clase 2 del Competición Especial, una experiencia que significó el comienzo de una nueva etapa en su carrera deportiva.

El adolescente también tuvo la oportunidad de probar un auto de fórmula, aunque diferentes circunstancias, entre ellas la cantidad de participantes y el presupuesto necesario para competir, influyeron en su elección. Consultado sobre la posibilidad de regresar a esa modalidad en el futuro, respondió: “Sí, pero por ahora me quedo con el auto con techo. Me gusta más”.

La telemetría, una herramienta que despertó su curiosidad

Además de competir, Francesco Charreun encontró otra manera de vincularse con el automovilismo: el estudio de los datos que registra un vehículo durante su funcionamiento en pista. Lo que inicialmente consideraba una herramienta de escasa utilidad terminó convirtiéndose en una actividad que hoy desarrolla junto a otros pilotos.

“Pensaba que telemetría no servía para nada. Luego empecé a mirar un par de videos, me gustó, hice cursos y empecé a practicar con un par de amigos que me dieron la oportunidad”, relató sobre sus primeros pasos en esta especialidad.

La capacitación y las experiencias prácticas le permitieron incorporar conocimientos que posteriormente aplicó en su propio vehículo. Con el tiempo, comenzó a trabajar con otros competidores, analizar sus registros y detectar aspectos de la conducción que podían modificarse para conseguir mejores resultados.

Cómo funciona la telemetría y qué ventajas ofrece a los pilotos

En el automovilismo, la telemetría y el análisis de datos permiten estudiar diferentes variables del comportamiento de un vehículo y del desempeño de quien lo conduce. Entre ellas se encuentran la velocidad, las revoluciones del motor, los tiempos y las distancias recorridas durante una vuelta.

Para explicar su utilidad, Charreun estableció una comparación con el fútbol. Así como un futbolista puede estudiar la manera en que golpea la pelota para mejorar la precisión de un remate, un piloto puede revisar los datos de su conducción para identificar pequeños errores o encontrar alternativas que le permitan reducir sus tiempos.

“En detalles muy pequeños, de los que no te das cuenta, podés bajar 300 o 400 milésimas, que es un montón”, señaló. En una actividad donde las diferencias entre competidores pueden ser mínimas, esas mejoras representan una herramienta para evaluar el rendimiento con mayor precisión.

Con 15 años, también asesora a otros competidores

Durante el último fin de semana de actividad del Competición Especial, Francesco combinó su participación en la Clase 2 con el análisis de datos de otros vehículos. Entre ellos, trabajó con tres Fiat 600 de la Clase 1, una experiencia que le permitió comparar distintos estilos de conducción.

“Me sirve porque tengo datos de todos, comparo qué hace cada uno y, si están de acuerdo, les voy mostrando”, explicó. En el caso de su propio automóvil, señaló que el procedimiento es más sencillo porque puede interpretar directamente los registros y conversar con su encargado del chasis sobre los aspectos que considera necesario modificar.

El desafío no consiste únicamente en comprender la información técnica, sino también en transmitirla a pilotos con diferentes niveles de experiencia. “A veces los más grandes son un poco más tercos. Pero terminan entendiendo y, una vez que encontraron lo que yo les dije, empiezan a agarrarle más ganas”, comentó entre risas.

El desafío de transformar los datos en mejores resultados

Charreu reconoció que algunas de las dificultades que experimentan los pilotos durante una competencia pueden interpretarse inicialmente como problemas del motor o del chasis. Sin embargo, el análisis posterior permite evaluar qué ocurrió y aportar información adicional para comprender esas situaciones.

“Muchas veces vienen con que el motor no andaba, que se me pegó el chasis, y eso te lo muestra todo la telemetría”, expresó. Para el joven, los registros constituyen un respaldo a la hora de explicar sus observaciones y proponer cambios en la conducción.

Su manera de trabajar también contempla el diálogo con cada competidor. En lugar de imponer sus conclusiones, intenta transmitirlas progresivamente y generar confianza. Según contó, una vez que los pilotos comprueban los resultados de sus indicaciones, son ellos mismos quienes comienzan a solicitarle nuevas explicaciones y recomendaciones.

Sus referentes y el sueño de competir a nivel nacional

Entre los pilotos que admira, Francesco mencionó a Facundo Chapur, cuyo estilo de conducción sigue con especial interés. También destacó a Nicolás Bonelli, automovilista de Concepción del Uruguay, como uno de sus referentes dentro del deporte motor entrerriano.

“Mi objetivo sería llegar a correr a nivel nacional, Turismo Pista o Turismo Nacional”, confesó sobre sus aspiraciones. La posibilidad de integrar categorías de alcance nacional representa una de las metas que se plantea a largo plazo, aunque reconoce que todavía tiene un camino por recorrer dentro del automovilismo zonal.

En ese ámbito, sus objetivos pasan por conseguir un campeonato y, eventualmente, avanzar hacia la Clase 3 del Competición Especial. Sin embargo, más allá de los resultados y las expectativas deportivas, el adolescente destacó una motivación que considera fundamental para continuar su carrera: “Sobre todo, disfrutar”.

Los objetivos de Francesco Charreu para la temporada 2027

Con el calendario del Competición Especial finalizado, el joven ya comenzó a trabajar en las modificaciones que pretende incorporar a su Fiat Uno. El receso de verano será una oportunidad para realizar pruebas y avanzar en el desarrollo del vehículo antes del inicio de una nueva temporada.

“Ya estamos trabajando en el auto, nos quedan muchas cosas para desarrollar”, anticipó. Antes de concluir el año, tendrá actividad vinculada a la última fecha del karting, prevista para el 5 de diciembre, donde se dedicará a la telemetría debido a las dificultades que supone combinar ese trabajo con la participación en las carreras.

A los 15 años, Francesco Charreun construye su recorrido deportivo entre los circuitos, los registros de tiempos y el aprendizaje técnico. Con dos actividades que se complementan y la experiencia de haber cerrado el calendario con un podio, el piloto entrerriano proyecta un 2027 en el que buscará convertirse en protagonista del campeonato y continuar avanzando hacia su sueño de competir a nivel nacional.