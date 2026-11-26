Un camión protagonizó un insólito accidente este jueves en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Sauce Viejo, cuando su batea se levantó mientras circulaba, impactó contra un cartel de señalización vial y lo arrastró unos 50 metros. El episodio no dejó personas heridas, aunque generó complicaciones en el tránsito.

El hecho ocurrió en el kilómetro 139 de la traza, a unos mil metros del peaje de Sauce Viejo, cuando el vehículo se desplazaba en dirección a la capital santafesina.

Por causas que se desconocen, el sistema de volquete se accionó mientras el rodado estaba en movimiento, lo que provocó que la batea quedara levantada.

El camión arrancó un cartel de grandes dimensiones

En esas circunstancias, la parte superior de la batea impactó contra una estructura metálica que anunciaba la proximidad del peaje.

Producto del impacto, el camión arrancó el cartel de su instalación y lo arrastró aproximadamente 50 metros, hasta quedar detenido sobre la calzada con la estructura enganchada.

Según contó el conductor al medio santafesino AIRE, circulaba a muy baja velocidad al momento del accidente, una circunstancia que habría contribuido a evitar consecuencias mayores.

El camionero resultó ileso, aunque algunos fragmentos de la estructura metálica quedaron esparcidos sobre la calzada.

El accidente provocó cortes y desvíos en la autopista

Personal policial intervino en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Algunos vehículos que habían quedado entre el camión y el sector del corte fueron autorizados a cruzar por el cantero central, bajo la supervisión de los efectivos.

Asimismo, a la altura de Coronda se implementó un desvío hacia la Ruta Nacional 11 para quienes se dirigían hacia la ciudad de Santa Fe.

Las autoridades aguardaban la llegada de una grúa especial para retirar el cartel y liberar la calzada. Debido a las dimensiones de la estructura metálica, el operativo requería maniobras especiales.