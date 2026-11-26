Rita Pamela Bejarano reconoció haber matado a Leonela Stefanía Ledesma durante una riña entre familias ocurrida en noviembre de 2024 en Paraná. Acordó una pena de 10 años de prisión efectiva y continuará bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Rita Pamela Bejarano, de 37 años, acordó una pena de 10 años de prisión por matar a otra mujer durante una riña entre familias ocurrida el 30 de noviembre de 2024 en el barrio San Jorge de Paraná. La acusada reconoció este jueves ante la Justicia haber sido la autora del ataque que provocó la muerte de Leonela Stefanía Ledesma.
Durante una audiencia ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, Bejarano aceptó la calificación legal de Homicidio simple y la pena de prisión efectiva acordada entre la fiscal Paola Farinó y su defensa.
Tras escuchar los términos del acuerdo y el reconocimiento de responsabilidad por parte de la imputada, la magistrada pasó los autos a despacho y dará a conocer su resolución dentro del plazo establecido por ley.
Continuará bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica
En el marco del acuerdo de juicio abreviado, las partes también convinieron prorrogar la prisión preventiva que Bejarano cumple desde hace dos años bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Durante ese período, según se informó en la audiencia, no registró incumplimientos de las medidas impuestas.
La acusada continuará con las mismas restricciones hasta que, una vez dictada la sentencia, tome intervención el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que deberá resolver las condiciones de cumplimiento de la condena.
Para adoptar esta decisión, las partes consideraron la situación social, económica y familiar de Bejarano, madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. La mujer, que se desempeñaba como cuidadora de adultos mayores, tiene a su cargo a los niños, cuyo padre se encuentra privado de la libertad. El acuerdo contempló el interés superior del niño.
El desistimiento de la querella particular
Durante la audiencia, la fiscal Farinó informó que la querella particular, constituida en representación de un hermano de la víctima, había sido desistida en octubre de 2026 por falta de interés en la continuidad del proceso.
No obstante, la representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que en mayo se le habían comunicado al abogado Agustín Fontana, representante del querellante, los términos del acuerdo alcanzado en la causa, que inicialmente iba a ser resuelta mediante un juicio por jurados.
Farinó también señaló que solicitó la autorización correspondiente a sus superiores para avanzar con el procedimiento abreviado. En ese sentido, indicó que recibió el aval de la procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche.
Cómo ocurrió el homicidio durante la riña entre familias
El hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 13.30, en inmediaciones de una vivienda ubicada sobre calle 1377, en el barrio San Jorge de la capital entrerriana.
De acuerdo con la acusación fiscal, el enfrentamiento estuvo precedido por amenazas de muerte y reclamos entre integrantes de las familias involucradas. En ese contexto, se produjo una pelea en la que también participaron otras personas.
Durante la confrontación, Bejarano extrajo un arma blanca de entre sus prendas y atacó a Ledesma. Una de las heridas afectó el corazón de la víctima y le provocó un taponamiento cardíaco que ocasionó su muerte inmediata. La imputada reconoció su responsabilidad en el hecho durante la audiencia.
Las cámaras de seguridad y los testimonios
La fiscal presentó ante la magistrada las evidencias que las partes acordaron incorporar al legajo como prueba. Entre ellas mencionó las filmaciones obtenidas de cámaras de seguridad públicas y privadas, que permitieron reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.
Farinó sostuvo que las imágenes mostraron “claramente” el momento del ataque y permitieron distinguir la vestimenta de las personas que participaron del enfrentamiento, entre las que se mencionó a hijas y sobrinas.
La representante del Ministerio Público Fiscal puntualizó que Bejarano llevaba una remera amarilla y un pantalón a cuadros. Esas prendas fueron reconocidas por diferentes testigos, incluso por personas que no conocían previamente a la acusada y que presenciaron el episodio.
Las pericias incorporadas a la investigación
Entre los elementos probatorios, la fiscal también destacó los informes elaborados por especialistas de la Policía y profesionales forenses de la fuerza de seguridad y del Poder Judicial.
Uno de los estudios se realizó sobre la prenda que vestía Ledesma al momento del ataque. Según explicó Farinó, el top presentaba un corte compatible con una lesión provocada por un arma blanca.
Asimismo, durante los allanamientos efectuados en la vivienda de la acusada se secuestraron dos armas blancas, a las que se sumó otra encontrada en el lugar del hecho, publicó APF. Las pericias determinaron que esos elementos tenían características compatibles con las lesiones que provocaron la muerte de la joven madre.
Con el reconocimiento de responsabilidad de Bejarano y la presentación de las pruebas reunidas durante la investigación, el acuerdo de juicio abreviado quedó a consideración de la jueza Federik, quien deberá resolver sobre la pena de 10 años de prisión efectiva convenida entre la Fiscalía y la defensa.