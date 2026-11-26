Detuvieron a un adolescente por el robo en una agencia de tómbola.

Un adolescente fue aprehendido este jueves en el marco de la investigación por el robo en una agencia de tómbola de Diamante, donde sustrajeron alrededor de $160.000 en efectivo. La Policía realizó dos allanamientos, secuestró elementos de interés para la causa y trasladó al menor a la Comisaría de Minoridad.

Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en calles Junín y Alberdi, por disposición del Juzgado de Garantías y a requerimiento del Ministerio Público Fiscal.

Las medidas judiciales fueron solicitadas a partir de los indicios recabados por integrantes de la División Investigaciones y la información obtenida mediante la Sala de Videovigilancia.

Cómo ocurrió el robo en la agencia de tómbola

El hecho se registró cerca de las 4.50 de este jueves en un establecimiento ubicado en calle San Martín, casi esquina Urquiza. Para ingresar al comercio, rompieron la puerta de vidrio y sustrajeron dinero en efectivo.

Según relató el propietario a Diamante FM, al revisar las instalaciones constató que no faltaban teléfonos celulares, computadoras ni otros elementos de valor.

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de una persona joven al local, mientras que una trabajadora de un comercio cercano manifestó que creía haber visto a dos personas en el lugar.

La intervención de la Justicia

Los efectivos policiales que acudieron al establecimiento preservaron el lugar y dieron aviso al propietario, quien posteriormente, radicó la denuncia por los daños y el faltante de dinero.

Tras los allanamientos y el traslado del adolescente, tomaron intervención el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el Ministerio Público de la Defensa, se informó a Elonce.

Ambos organismos intervinieron para abordar la atención psicológica del menor en un centro de salud, mientras que la Fiscalía continuó con las actuaciones legales correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades.