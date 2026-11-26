Las billeteras virtuales y los bancos actualizaron sus tasas de interés este jueves 26 de noviembre. Las cuentas remuneradas ofrecen rendimientos de hasta el 25% anual, mientras que seis entidades pagan un 24% por los plazos fijos a 30 días.
Las billeteras virtuales y los bancos que más rendimiento pagan en Argentina actualizaron sus tasas de interés este jueves 26 de noviembre. Las cuentas remuneradas ofrecen tasas nominales anuales (TNA) de entre el 14% y el 25%, mientras que los plazos fijos tradicionales a 30 días presentan rendimientos de hasta el 24%.
La diferencia entre la cuenta remunerada que ofrece la mayor tasa y la que ocupa el último lugar del ranking alcanza los 11 puntos porcentuales. En los depósitos tradicionales, en cambio, la brecha entre las diez entidades mejor posicionadas es de apenas 1,25 puntos porcentuales.
En el caso de las aplicaciones financieras, algunas de las tasas más elevadas están sujetas al cumplimiento de determinados requisitos, como límites de saldo, movimientos mensuales de dinero o contratación de productos específicos.
Las billeteras virtuales y cuentas remuneradas que más pagan
Fiwind encabezó el listado de cuentas remuneradas con una tasa nominal anual del 25%, seguida por Ualá, que ofrece un rendimiento del 24% para quienes cumplen las condiciones de su plan Plus 2.
El ranking de rendimientos quedó conformado de la siguiente manera:
- Fiwind: 25% de TNA, hasta $750.000. La tasa corresponde a una bonificación que puede modificarse o discontinuarse.
- Ualá: 24% de TNA, con el plan Plus 2 y un tope de $1 millón. Requiere acumular $500.000 en determinadas operaciones mensuales. La tasa base es del 19% y asciende al 20% con el plan Plus 1, que exige acumular $50.000.
- Banco BICA: 22% de TNA, hasta $750.000 en la Cuenta Positiva; 19% para saldos de hasta $2.250.000 y 16% para montos de hasta $20 millones.
- Brubank: 22% de TNA, con la Cuenta Max, para clientes seleccionados y hasta $2 millones. Para el resto, ofrece un 19% hasta $1 millón.
- Reba: 21% de TNA, con un límite de $1 millón.
- Cresium: 20,1% de TNA, sin tope de saldo y exclusivamente para personas jurídicas.
- Carrefour Banco: 20% de TNA, sin tope de saldo, con un límite de ingresos mensuales de $4.785.600.
- Naranja X: 20% de TNA, hasta $1 millón en la cuenta. También ofrece el 20% en los Frascos, con montos de hasta $30 millones y plazos de 7, 14 o 28 días.
- Banco Nación: 14% de TNA, hasta $2 millones, para titulares o cotitulares de la cartera de consumo.
- Supervielle: 14% de TNA, hasta $1 millón para clientes del Plan Sueldo y sin tope para quienes cuentan con el producto Hit IOL.
Los bancos que más rendimiento pagan por plazo fijo
En cuanto a los depósitos tradicionales a 30 días, seis entidades comparten el primer puesto del ranking, con una tasa nominal anual del 24%.
Algunas entidades también ofrecen rendimientos superiores para quienes optan por mantener sus ahorros depositados durante períodos más prolongados.
Las diez entidades con las tasas más elevadas a 30 días son:
- Reba: 24% de TNA.
- Cocos: 24% de TNA.
- Banco BICA: 24% de TNA.
- Banco CMF: 24% de TNA.
- Banco de Comercio: 24% de TNA.
- Banco Meridian: 24% de TNA.
- Crédito Regional: 23,75% de TNA.
- Banco Voii: 23% de TNA, para montos de hasta $999.999.
- Banco del Sol: 23% de TNA.
- Banco Mariva: 22,75% de TNA.
Entre las alternativas a mayor plazo, Reba ofrece una tasa del 25% a 60 días, del 26% a 90 días y del 30% a un año. Por su parte, Cocos paga un 24,5% a 60 días y un 24,75% a 90 días.
Cómo funcionan las cuentas remuneradas
Las cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre el dinero en pesos que permanece depositado. Los rendimientos se acreditan de manera diaria o mensual, según las condiciones establecidas por cada entidad.
Las tasas se expresan como Tasa Nominal Anual (TNA) y, en muchos casos, se aplican hasta un determinado límite de saldo. Cuando los intereses se reinvierten, el rendimiento efectivo anual puede superar la tasa nominal.
La principal diferencia respecto de los plazos fijos tradicionales es la disponibilidad del dinero. Mientras que las cuentas remuneradas permiten realizar retiros y transferencias en cualquier momento, los depósitos tradicionales mantienen el capital inmovilizado hasta la fecha de vencimiento.