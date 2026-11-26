Ocho celulares económicos de 2026 en Argentina ofrecen distintas prestaciones para quienes buscan renovar su teléfono sin afrontar el costo de un dispositivo de gama alta. Entre los modelos destacados aparecen equipos de Samsung, Motorola y TCL, con precios que parten desde los $180.000 y superan el millón de pesos.

Durante este año, los incrementos de precios aplicados por las principales marcas y el encarecimiento de componentes electrónicos, especialmente las memorias debido a la creciente demanda de la inteligencia artificial, impulsaron el interés por los dispositivos más accesibles.

Según un relevamiento publicado por iProfesional, existen alternativas que incorporan características habitualmente asociadas a equipos de mayor precio, como pantallas de alta calidad, cámaras con estabilización óptica, baterías de larga duración y resistencia al agua y al polvo.

Samsung Galaxy A17 5G: una alternativa con seis años de actualizaciones

El Samsung Galaxy A17 5G se destaca como una de las opciones más equilibradas de la marca dentro del segmento económico. Entre sus novedades incorpora estabilización óptica de imagen en la cámara principal, una característica que favorece la captura de fotografías y videos.

Su principal ventaja es que cuenta con seis años de actualizaciones desde su lanzamiento, lo que permite extender su vida útil. También dispone de una versión con conectividad 4G, más económica.

Precio en Argentina: desde $392.700 para la versión de 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. La configuración de 256 GB y 8 GB de RAM cuesta entre $679.999 y $899.999.

Motorola Moto G37: una opción para ver series y películas

El Motorola Moto G37 cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Conserva el conector para auriculares y la ranura para tarjetas microSD, características que facilitan el almacenamiento y la reproducción de contenidos multimedia.

Su batería de 5.200 mAh puede alcanzar hasta dos días de autonomía bajo determinadas condiciones de uso. Ofrece carga de 20 W, dos años de actualizaciones del sistema operativo y tres de parches de seguridad.

Precio en Argentina: su valor oficial es de $499.999, aunque se consigue entre $347.100 y $599.999. Cuenta con 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM.

Samsung Galaxy A27 5G: mayor rendimiento y soporte prolongado

El Galaxy A27 5G incorpora un procesador Snapdragon 6 Gen 3, pantalla de 120 Hz y la interfaz One UI de Samsung. Al igual que el A17, dispone de seis años de actualizaciones de software y seguridad.

Entre sus aspectos menos favorables, presenta una certificación IP64, inferior a la IP67 de su antecesor, y una cámara ultra gran angular de cinco megapíxeles.

Precio en Argentina: entre $714.999 y $1.089.999 para la versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM.

Motorola Edge 60 Fusion: diseño y resistencia

El Motorola Edge 60 Fusion combina un diseño con terminación de cuero vegano, certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y al polvo, y una pantalla curva pOLED de 6,67 pulgadas.

Su cámara principal de 50 megapíxeles y la frontal de 32 megapíxeles ofrecen buenos resultados fotográficos. Sin embargo, el período de actualizaciones prometido es de tres años.

Precio en Argentina: desde $447.073 para la versión de 128 GB y 8 GB de RAM. Las configuraciones de 256 GB cuestan entre $473.480 y $999.999.

Motorola Moto G85 5G: una pantalla destacada

El Moto G85 5G incorpora una pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y 120 Hz, adecuada para navegar por redes sociales, reproducir videos y disfrutar de contenidos en plataformas de streaming.

Su procesador Snapdragon 6s Gen 3 ofrece un rendimiento suficiente para las actividades cotidianas, aunque presenta limitaciones frente a videojuegos exigentes. Cuenta con una batería de 5.000 mAh y carga de 30 W.

Precio en Argentina: entre $629.999 y $769.999 para la versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM.

Motorola Moto E15: un celular por menos de $300.000

El Moto E15 es el modelo más accesible del relevamiento. Dispone de una pantalla de 6,5 pulgadas con resolución 720p y frecuencia de actualización de 90 Hz.

Su procesador MediaTek Helio G81 Extreme permite utilizar aplicaciones de mensajería y redes sociales, aunque sus 2 GB de RAM física limitan el rendimiento simultáneo de varias aplicaciones. Solo recibe un año de actualizaciones de seguridad.

Precio en Argentina: entre $179.999 y $284.989, con un valor oficial de $219.999 para la versión de 64 GB de almacenamiento.

Motorola Moto G56 5G: hasta dos días de autonomía

El Moto G56 5G se destaca por la duración de su batería. Según las pruebas mencionadas en el relevamiento, puede alcanzar dos días de funcionamiento dependiendo de las condiciones de uso.

También incorpora certificación IP69, conector para auriculares, ranura para tarjetas microSD y carga rápida por cable. Su rendimiento puede resultar limitado para los usuarios más exigentes.

Precio en Argentina: entre $407.620 y $849.999, con un valor oficial de $649.999. Está disponible con 256 GB de almacenamiento y 8 o 12 GB de RAM física.

TCL 50 Pro Nxtpaper: una alternativa para quienes leen desde el celular

Este dispositivo incorpora una pantalla con acabado mate y un modo de visualización similar a la tinta electrónica, diseñado para brindar mayor comodidad durante la lectura.

También permite reproducir contenidos multimedia a color y ofrece una buena autonomía. Sus principales limitaciones se encuentran en la calidad de las cámaras y los parlantes.

Precio en Argentina: entre $413.000 y $599.999 para la versión de 512 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM física.

Qué tener en cuenta antes de comprar un celular económico

Antes de elegir un dispositivo, resulta conveniente determinar qué características se priorizan: autonomía, almacenamiento, calidad de pantalla, rendimiento, fotografía o resistencia al agua y al polvo.

Otro aspecto importante es el período de actualizaciones del sistema operativo y los parches de seguridad, especialmente para quienes planean utilizar el mismo teléfono durante varios años.

Finalmente, es recomendable comparar los precios entre distintos comercios, verificar la configuración de cada equipo y considerar las promociones, los descuentos por pago en una cuota y las alternativas de financiación.