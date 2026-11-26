Los casos de dengue en el mundo pasaron de aproximadamente 430.000 en 1990 a 14,7 millones en 2024, según un nuevo análisis. El incremento equivale a multiplicar por 34 los registros en ese período y refleja la expansión de la enfermedad hacia más territorios.

El crecimiento de las ciudades, el aumento de las temperaturas y las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito aparecen entre los factores que impulsan esa tendencia. A ellos se suman las dificultades de vigilancia y la presión sobre los sistemas sanitarios.

El trabajo fue presentado durante la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene, en Maryland, según informó Infobae a partir de un análisis de Nature. Sus resultados permanecen en una prepublicación y todavía no atravesaron la revisión por pares.

Por qué aumenta la población expuesta al dengue

La urbanización amplía los espacios donde el mosquito Aedes aegypti encuentra condiciones para reproducirse. La acumulación de agua en recipientes y las deficiencias de infraestructura pueden favorecer su presencia cerca de las viviendas.

Las temperaturas, las lluvias y la humedad también influyen en la distribución del vector. Estos factores interactúan con el crecimiento poblacional y la movilidad de las personas, por lo que la expansión del dengue no responde a una única causa.

Para elaborar el análisis histórico, los investigadores reunieron registros sanitarios y aplicaron modelos estadísticos para completar períodos sin información comparable. Las diferencias entre los sistemas de notificación de cada país constituyen una limitación que debe considerarse al interpretar las cifras.

Un ensayo en Brasil mostró resultados con Wolbachia

Durante el encuentro también se presentaron resultados de una intervención con mosquitos portadores de Wolbachia. Esta bacteria reduce su capacidad de transmitir determinados virus y puede pasar a las siguientes generaciones de insectos.

El estudio brasileño siguió a casi 6.000 niños y encontró una reducción cercana al 68% en el riesgo de infección por dengue en las zonas intervenidas. La estrategia consiste en liberar mosquitos con la bacteria para que se reproduzcan con las poblaciones locales.

El procedimiento no implica eliminar todos los mosquitos ni garantiza que desaparezca la transmisión. Tampoco se trata, en sentido estricto, de una modificación genética: la intervención introduce la bacteria en los ejemplares utilizados.

Por qué una sola medida no alcanza

Otros resultados presentados mostraron las dificultades para trasladar una intervención de un territorio a otro. En Puerto Rico, un análisis de dispositivos que liberan insecticidas repelentes no encontró diferencias relevantes entre barrios con y sin esos elementos.

Ese trabajo no fue un ensayo aleatorizado, por lo que sus conclusiones tienen limitaciones para establecer relaciones causales. Los especialistas señalaron que las condiciones locales pueden modificar el desempeño de las herramientas de control.

La evidencia apunta a combinar vigilancia, reducción de criaderos, diagnóstico y estrategias de vacunación según las recomendaciones de cada país. El aumento histórico del dengue no significa que todos los años registren más casos que el anterior: la transmisión presenta variaciones entre períodos y regiones.