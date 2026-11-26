Al menos 31 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles en Egipto, después de que un camión cisterna que transportaba productos petrolíferos volcara y se incendiara en una autopista. El balance fue informado por el Ministerio de Salud.

El siniestro ocurrió sobre un túnel del distrito de Al-Warraq, en la gobernación de Guiza. Se trata de una zona densamente poblada que integra el área metropolitana de El Cairo y concentra una importante circulación de vehículos.

La autopista conecta las principales rutas de las gobernaciones de El Cairo, Guiza y Qaliubiya. El incendio alcanzó a varios automóviles que quedaron destruidos, según mostraron las imágenes posteriores al vuelco.

Cuatro heridos permanecen en estado crítico

El Ministerio de Salud de Egipto indicó que unas 40 ambulancias fueron enviadas al lugar para asistir a las víctimas. Los equipos de emergencia trasladaron a los heridos a hospitales para que recibieran atención médica.

Entre las 15 personas lesionadas, cuatro se encontraban en estado crítico. El operativo también incluyó la intervención de bomberos, que trabajaron sobre los vehículos afectados y los focos de fuego.

Videos registrados por transeúntes y verificados por la agencia AFP mostraron grandes llamaradas y densas columnas de humo. Las grabaciones permitieron observar la magnitud del incendio en la transitada autopista.

El fuego destruyó varios vehículos

Las fotografías tomadas después del siniestro exhibieron automóviles completamente calcinados y los restos del camión cisterna. Mientras los bomberos extinguían los últimos focos, una multitud permanecía reunida en las inmediaciones.

En la zona también trabajó una excavadora para retirar los restos de uno de los vehículos destruidos. Las tareas de emergencia se desarrollaron entre los automóviles alcanzados por las llamas y la estructura del transporte de combustible.

ÚLTIMA HORA | Catástrofe en Egipto: un camión cargado con bombonas de gas explotó al chocar contra una barrera de hormigón Autoridades reportan al menos 31 muertos y 21 heridos https://t.co/iAM8vhjdgi https://t.co/06kEWWreXf — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 25, 2026

El episodio volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en Egipto. Según la agencia estatal de estadísticas, casi 6.000 personas murieron en accidentes de tránsito durante el último año relevado, frente a más de 5.200 del período anterior.

La preocupación por los accidentes de tránsito

Entre los problemas señalados en el país se encuentran el exceso de velocidad, las dificultades para hacer cumplir las normas y el estado de los caminos. Esos factores forman parte del contexto general de la siniestralidad vial, aunque no determinan las causas de este vuelco.

En agosto pasado, otro choque dejó al menos 18 muertos en el norte del territorio egipcio. En aquella ocasión colisionaron dos camionetas que trasladaban trabajadores rurales temporarios, muchos de ellos adolescentes.

Durante los últimos años, Egipto amplió su red de autopistas y puentes para reducir la congestión y acompañar el crecimiento urbano. Sin embargo, la seguridad en las rutas continúa entre las principales preocupaciones.