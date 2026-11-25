La OMS informó la primera muerte humana reportada tras la exposición a ganado lechero infectado con influenza aviar A(H5N1) o a un entorno relacionado contaminado. El caso fue registrado en el estado de Washington, Estados Unidos, y comunicado el martes 24 de noviembre.

El fallecimiento forma parte de tres infecciones confirmadas en adultos que trabajaban en granjas lecheras del condado de Yakima. En esa zona se había detectado previamente el virus en animales.

El anuncio se refiere específicamente a esa exposición y no constituye la primera muerte humana por gripe aviar en general. El organismo señaló que no hay evidencia de transmisión entre personas relacionada con estos casos.

Qué se conoce de las tres infecciones

Las autoridades estadounidenses notificaron los contagios entre octubre y noviembre. Todos los afectados tenían exposición laboral a ganado lechero en una región con importante actividad agropecuaria.

La persona fallecida presentaba enfermedades preexistentes, fue hospitalizada con un cuadro grave y murió el 1° de noviembre. Los otros dos pacientes tuvieron síntomas más leves y no necesitaron internación.

La investigación continúa para precisar las circunstancias de las infecciones. También se realiza un seguimiento de las personas expuestas y de los contactos cercanos de los pacientes.

La OMS mantiene bajo el riesgo para la población general

La OMS considera que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. Para quienes trabajan con animales potencialmente infectados o en ambientes contaminados, lo evalúa como bajo a moderado.

Esa valoración puede cambiar si aparecen nuevos datos. Por ese motivo, el organismo mantiene la vigilancia sobre la circulación del virus y los posibles contagios humanos.

Hasta el 20 de noviembre, Estados Unidos había reportado 75 casos humanos de influenza A(H5) desde 2024. Ese total incluye las tres infecciones descriptas en el comunicado de la OMS.