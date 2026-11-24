Gisèle Pelicot denunció que una editorial utilizó fotos íntimas suyas para promocionar un libro y anunció que presentará una denuncia penal. La mujer francesa, convertida en una referente internacional de la lucha contra la violencia sexual, aseguró sentirse nuevamente expuesta y cuestionó el contenido de la publicación.

La controversia involucra al ensayo "Emprises, les impasses d’une success story", escrito por la psicoanalista Sabine Prokhoris y publicado por la editorial francesa Tinbad. Según lo informado por La Nación, durante la promoción de la obra se habrían difundido imágenes privadas de Pelicot.

"Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales", declaró la mujer a la cadena francesa BFMTV. Además, sostuvo: "Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario".

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La respuesta de la editorial ante la denuncia de Gisèle Pelicot

Según informaron medios franceses, entre ellos el semanario Le Canard enchaîné, la editorial habría distribuido fotografías y videos registrados por Dominique Pelicot, exmarido de la mujer y principal responsable de los abusos sexuales que sufrió durante casi una década.

Desde Tinbad reconocieron que existió una "comunicación desafortunada" durante el lanzamiento del libro, aunque negaron haber enviado "imágenes de violación" o material íntimo a la prensa. Sin embargo, no desmintieron específicamente la difusión de fotografías de la mujer desnuda.

"Hoy me siento de nuevo humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!", manifestó Pelicot, quien adelantó que impulsará "todos los procedimientos necesarios" contra la editorial y la autora del ensayo.

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El cuestionamiento al libro y el histórico juicio por los abusos

Además de denunciar la utilización de sus imágenes, Pelicot cuestionó el enfoque de la publicación y rechazó cualquier insinuación sobre una supuesta complicidad en las agresiones sexuales que sufrió. Consideró que el ensayo presenta una interpretación de los hechos que resulta ofensiva para su historia personal.

"Luché por recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate", expresó la mujer, cuyo caso adquirió repercusión internacional durante el juicio desarrollado en la ciudad francesa de Aviñón en 2024.

Durante aquel proceso judicial se acreditó que, entre 2011 y 2020, Dominique Pelicot drogó a su entonces esposa y contactó a otros hombres para que abusaran sexualmente de ella mientras permanecía inconsciente. La Justicia francesa lo condenó a 20 años de prisión, mientras que los otros acusados recibieron penas de entre tres y quince años de cárcel. El caso generó un debate internacional sobre el consentimiento y la violencia sexual.