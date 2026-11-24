La Real Academia Española (RAE) presentó la 24ª edición del diccionario de la lengua española, que incorpora más de 6.000 novedades entre palabras y acepciones. La actualización refleja cambios sociales, culturales y tecnológicos, con términos como “influencer”, “pódcast”, “gordofobia” y “ecoansiedad”.

La obra reúne 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones. Su versión impresa está distribuida en dos volúmenes que suman 3.606 páginas.

Se trata de la primera renovación integral de la edición en papel desde 2014. Durante ese período se realizaron nueve actualizaciones digitales, cuyos cambios forman parte de esta nueva publicación.

Tecnología, ambiente y gastronomía en el diccionario

Entre los términos relacionados con las nuevas tecnologías aparecen “metaverso”, “docuserie”, “ciberataque” e “inteligencia artificial generativa”. También se incorporan expresiones vinculadas con debates sociales, como “edadista” y “racializar”.

El vocabulario científico, médico y ambiental suma voces como “hantavirus”, “cardiosaludable”, “antiedad” y “basuraleza”. Estas incorporaciones amplían el registro de palabras utilizadas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La gastronomía también tiene su lugar en el diccionario, con términos como “esferificar” y “ramen”. Las novedades comprenden tanto nuevas entradas como significados añadidos a palabras ya registradas.

“Chepibe” y el aporte de los países hispanohablantes

El trabajo conjunto de las 23 academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española permitió incorporar 1.570 voces de uso exclusivo en distintos países. La edición también suma 1.490 gentilicios.

Durante la presentación, la Academia Argentina de Letras eligió “chepibe” para representar al país. La expresión se utiliza para designar a una persona que realiza mandados o tareas de escasa responsabilidad; también figura “bicisenda”, usada en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Otros regionalismos incluidos son “cocotaxi”, de Cuba; “corillo”, de Puerto Rico; “motoconcho”, de República Dominicana; y “puntabola”, de Bolivia. Su presencia refleja la diversidad de usos del español.

Una edición concebida desde la plataforma digital

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, destacó que este es el primer diccionario concebido como una obra nativa digital. La edición impresa fue elaborada a partir de la plataforma electrónica.

La directora de la edición, Paz Battaner, explicó que se revisó la información etimológica de 54.829 artículos. Además, se incorporaron 85.201 ejemplos para facilitar la comprensión de los significados y sus usos.

La organización de las acepciones también fue modificada para considerar su frecuencia de uso y relación semántica. A su vez, se desarrollaron las formas femeninas de las palabras que admiten variación de género.