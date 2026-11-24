La misión BepiColombo ingresó en órbita alrededor de Mercurio el sábado 21 de noviembre, después de un viaje de ocho años. Sus dos sondas científicas permitirán estudiar de manera complementaria al planeta más cercano al Sol, uno de los menos explorados del sistema solar.

El proyecto reúne al orbitador europeo Mercury Planetary Orbiter (MPO) y al japonés Mio. Ambos permanecen unidos y su separación está prevista para el 9 de diciembre, según el calendario comunicado por la Agencia Espacial Europea (ESA).

La llegada tuvo una dificultad técnica: un problema de software interrumpió antes de tiempo el encendido de los propulsores. Pese a ello, los equipos confirmaron que la misión quedó en una órbita estable y adaptaron las maniobras posteriores.

Qué buscarán las sondas en Mercurio

Los instrumentos permitirán investigar el interior, la superficie y el entorno magnético de Mercurio. Las observaciones desde distintas órbitas aportarán mediciones simultáneas para comprender mejor sus características y evolución.

La misión combina tecnología de la ESA y de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). Cada orbitador realizará estudios complementarios una vez que se complete su puesta en posición.

El ingreso orbital no marca todavía el comienzo de toda la actividad científica prevista. Después de la separación, continuarán las maniobras para ubicar al orbitador europeo en su trayectoria definitiva, con el inicio de las operaciones científicas programado para abril de 2027.

Un recorrido con nueve sobrevuelos planetarios

BepiColombo fue lanzada en 2018 y siguió una trayectoria compleja hasta su destino. Durante el viaje sobrevoló una vez la Tierra, dos veces Venus y seis veces Mercurio.

Esas aproximaciones permitieron aprovechar la gravedad de los planetas para modificar su trayectoria y reducir progresivamente la velocidad. El recorrido acumulado superó los 10.000 millones de kilómetros.

La misión lleva el nombre del matemático italiano Giuseppe “Bepi” Colombo. Sus investigaciones contribuyeron al diseño de las trayectorias utilizadas por Mariner 10, la primera nave que visitó Mercurio.

Los antecedentes de la exploración del planeta

Mariner 10, de la NASA, realizó tres sobrevuelos durante la década de 1970. Décadas después, Messenger se convirtió en la primera sonda en orbitar el planeta y lo estudió entre 2011 y 2015.

BepiColombo es la tercera misión en visitar ese mundo y la primera diseñada para investigarlo con dos orbitadores simultáneos. Esa configuración permitirá relacionar observaciones de la superficie con los fenómenos que ocurren a su alrededor.

El entorno presenta importantes desafíos por su cercanía al Sol y las temperaturas extremas. Por eso, las naves cuentan con sistemas de protección destinados a mantener sus instrumentos en condiciones de funcionamiento.