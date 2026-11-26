La compra de dólares por home banking aumentó hasta un 60%

La compra de dólares por home banking registró incrementos de entre el 45% y el 60% en algunos de los principales bancos del país durante las últimas jornadas. El aumento de la demanda de divisas coincidió con la escalada de la cotización oficial y una desaceleración en la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA).

Según estimaciones de fuentes bancarias consultadas por iProfesional, entre el viernes y el miércoles las operaciones de compra de moneda extranjera habrían alcanzado volúmenes de entre US$350 millones y US$400 millones diarios en todo el sistema financiero.

Durante la jornada del miércoles, las adquisiciones de dólares por parte de los ahorristas se ubicaron un 20% por encima de los registros habituales. El incremento de la demanda privada se produjo en momentos en que la autoridad monetaria busca fortalecer sus reservas internacionales.

La suba del dólar superó a la inflación proyectada

El dólar mayorista cerró el miércoles en $1.604, con un incremento diario del 0,7%. De esta manera, acumuló siete jornadas consecutivas de subas y una variación del 4,6% en lo que va de noviembre.

Por su parte, la cotización minorista en los bancos finalizó en $1.630, con un aumento del 0,9% respecto de la jornada anterior y del 4,5% en el acumulado mensual.

Ambas variaciones superaron ampliamente la inflación proyectada para noviembre, estimada en torno al 1,9%. Desde julio que el incremento mensual del tipo de cambio no superaba al de los precios.

El Banco Central acumuló tres jornadas sin comprar dólares

El aumento de las operaciones cambiarias por parte de los particulares coincidió con una menor participación compradora del Banco Central en el mercado oficial. El miércoles, la entidad completó su tercera jornada consecutiva sin adquirir divisas.

Durante agosto, septiembre y octubre, los ahorristas habían comprado alrededor de US$2.500 millones mensuales a través de las entidades financieras, incluso en un contexto de relativa estabilidad cambiaria.

En lo que va de noviembre, el BCRA adquirió US$344 millones, con un promedio diario de US$22,9 millones. El ritmo de compras volvió a niveles similares a los registrados en septiembre, cuando una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó acelerar la acumulación de reservas.

El fortalecimiento de las reservas internacionales constituye uno de los objetivos del programa económico, especialmente ante los vencimientos de deuda previstos para 2027 y las dificultades para acceder al financiamiento internacional.

Qué dijo Luis Caputo sobre la suba del dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó buena parte de las recientes fluctuaciones cambiarias a la situación financiera internacional y descartó que el incremento de la cotización se trasladara a los precios internos.

El funcionario también consideró razonable el valor del dólar oficial por encima de los $1.600.

En paralelo, operadores financieros señalaron la posibilidad de que el Gobierno estuviera interviniendo mediante distintos instrumentos, entre ellos los títulos públicos, los activos vinculados al tipo de cambio y el mercado de futuros.

Cómo cerraron los dólares financieros y el riesgo país

En una jornada marcada por la volatilidad, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió un 4,7% y finalizó en $1.712. En tanto, el dólar blue, que llegó a negociarse a $1.740, cerró en $1.710.

Los títulos públicos recuperaron parte de las pérdidas recientes, mientras que el riesgo país descendió hasta los 1.068 puntos básicos.

Por otra parte, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que aumentaron las operaciones abiertas en el mercado de futuros del dólar.

“Con una suba de US$405 millones en la rueda, el total llegó a US$5.306 millones y acumula un aumento de US$2.000 millones en noviembre”, detallaron los analistas.

La evolución de la demanda privada de divisas y el ritmo de acumulación de reservas serán dos de las variables que seguirá el mercado financiero durante las próximas jornadas, indica iProfesional.