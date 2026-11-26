La exposición reúne obras de 55 artistas de 23 localidades entrerrianas y permanecerá abierta hasta el 28 de febrero en el Museo Provincial de Bellas Artes, con entrada libre y gratuita. Se conocieron los premiados en las seis disciplinas.
El 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos ya se puede visitar en el Museo Provincial de Bellas Artes, ubicado en calle Buenos Aires 355 de Paraná. La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2027, con entrada libre y gratuita.
La muestra reúne trabajos de 55 artistas provenientes de 23 localidades entrerrianas, en el marco de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos 2026. Las obras corresponden a seis disciplinas: Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura.
La propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, fue inaugurada días atrás con la entrega de premios y una celebración por el centenario del Museo. Durante los próximos meses también se desarrollarán actividades destinadas a la comunidad.
Una muestra que refleja la diversidad artística entrerriana
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la trayectoria del certamen y la participación de artistas de diferentes puntos de la provincia. "Estamos orgullosos de continuar este Salón que tiene una gran historia y representa la potencia federal de las artes visuales de la provincia en el presente", expresó.
"Es una vitalidad que acompañamos desde nuestra gestión, al sumar salas de exposición en la Casa de la Cultura, AURA y el Encuentro Entrerriano, que este año tuvo la participación de más de 100 artistas de distintas localidades en La Paz", agregó el funcionario.
Por su parte, la coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes, Julia Acosta, resaltó "el carácter federal y la gran convocatoria que tuvo el Salón este año". Además, señaló que la inauguración permitió dar "continuidad y cierre a un año muy significativo para el Museo, que ha sido la celebración del centenario de la institución".
Salón Provincial de Artes Visuales: los artistas premiados
En Arte Textil, el primer premio fue para Ludmila Beker (Gualeguaychú), por La fragilidad de la memoria, y el segundo para Alonso Nicolás Villanova (Urdinarrain), por Vestigios de un brindis en carnaval. En Cerámica, fueron distinguidos Franco Bacalluzzo (Paraná), por Tabla Neolítica, y Paz Secundini (Libertador San Martín), por Deshielo / Lo que transportan los icebergs, respectivamente.
En Dibujo, el primer premio correspondió a Carina Noemí Amarillo (Concepción del Uruguay), por Cuerpos en disolución de la Canasta Familiar, y el segundo a Elina Aguilar (Paraná), por Bestiario doméstico. En Escultura, fueron premiados Belén Céspedes (Paraná), por Esa casa solariega del embrujador, y Esteban Ubaldo Amatti (Paraná), por Oración a Xango.
En Grabado, el primer premio fue para Mariana De Matteis (Villaguay), por Pintura sobre escultura (El huérfano, Israel Hoffmann), y el segundo para Agustina Piancenza (Paraná), por Noche de brujas. Finalmente, en Pintura, las distinciones fueron para Carla Brugo (Paraná), por Menopausia, y Cecilia Gallardo Obradovich (Gualeguay), por Coro de criadero, respectivamente.