La Municipalidad incorporó nuevas electrobombas y dispositivos tecnológicos para optimizar el servicio de agua potable en Paraná. Además, avanzan las tareas de limpieza y mantenimiento en la planta potabilizadora Ramírez, sin interrumpir el suministro.
La Municipalidad avanzó con la renovación de equipamiento para mejorar el servicio de agua potable en Paraná, mediante la incorporación de nuevas electrobombas, bombas y dispositivos tecnológicos en la planta potabilizadora Echeverría y los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago.
Los nuevos equipos ya se encuentran operativos y forman parte de una estrategia de modernización destinada a optimizar los sistemas de producción y distribución del recurso. Las intervenciones también contemplan la profesionalización de las tareas técnicas en las distintas etapas de prestación del servicio.
En paralelo, este miércoles comenzaron los trabajos de limpieza de los decantadores en la planta potabilizadora Ramírez, que se extenderán hasta el viernes y se desarrollarán sin interrumpir el suministro a los usuarios.
Renovación de equipos en la planta Echeverría
El programa de obras en la planta potabilizadora Echeverría incluyó la limpieza y el mantenimiento de los canales Parshall y repartidor, además de las pantallas deflectoras.
Estos dispositivos intervienen en la etapa de ingreso del agua cruda proveniente de la toma del río Paraná, antes de que el recurso atraviese los diferentes procesos necesarios para su potabilización.
Asimismo, se reemplazaron los paneles de control por equipos de última generación, destinados a mejorar el funcionamiento de los sistemas automáticos que intervienen durante el tratamiento del agua.
Mejoras en los centros de distribución de agua potable
Las intervenciones también alcanzaron al centro de distribución Lola Mora, donde se reemplazaron tres de las cuatro electrobombas existentes, con una capacidad de 140 metros cúbicos por hora cada una.
Estos equipos cumplen la función de impulsar el agua hacia la red pública. En tanto, en el centro de distribución Parque del Lago se instaló una nueva bomba para reforzar el abastecimiento.
Semanas atrás, el Municipio había realizado tareas de limpieza, mantenimiento y desinfección en los centros de distribución Ejército y Parque del Lago. Los trabajos incluyeron relevamientos técnicos y verificaciones del funcionamiento electromecánico para planificar futuras intervenciones.
Trabajos de mantenimiento sin interrumpir el suministro
Las acciones continuaron este miércoles en la planta potabilizadora Ramírez, establecimiento que actualmente aporta el 12 % del total del agua tratada disponible en la red pública de la capital entrerriana.
Según informó el Municipio, las tareas de limpieza de los decantadores se extenderán hasta el viernes, sin afectar la continuidad del abastecimiento domiciliario.
Las intervenciones son ejecutadas por la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, en el marco del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable. Entre sus objetivos se encuentran la consolidación de equipos técnicos, la ejecución de mantenimientos preventivos y el sostenimiento de las mejoras en la prestación del servicio.