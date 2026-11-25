La violencia de género volvió a reunir a organizaciones sociales, referentes de derechos humanos, abogados y familiares de víctimas este miércoles 25 de noviembre frente al Poder Judicial de Entre Ríos, en Paraná. Durante la jornada se reclamaron respuestas institucionales, políticas públicas de prevención y justicia por los femicidios ocurridos en la provincia, en una convocatoria marcada también por la expectativa ante el próximo veredicto en el juicio a Néstor Pavón por el crimen de Micaela García.

La explanada de Tribunales y la Plaza Mansilla fueron escenario de una manifestación en la que se dio lectura a un documento colectivo. Los participantes recordaron a las víctimas de femicidios, entre ellas Fedra Pratti, la joven policía asesinada recientemente en barrio Belgrano de la capital entrerriana. Los nombres de las mujeres que perdieron la vida atravesaron una jornada de reclamos por las demoras judiciales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.

En ese contexto, los abogados José Iparraguirre y Marcelo Boeykens dialogaron con Elonce sobre el proceso judicial por el femicidio de Micaela García, mientras que Nadia Burgos cuestionó la falta de respuestas integrales frente a la problemática. También tomó la palabra Virginia Villanueva, una paranaense que denunció ser víctima de violencia de género y aseguró que hace diez meses no puede ver a su hija.

Violencia de género: la expectativa por el veredicto contra Néstor Pavón

A pocos días de conocerse la resolución del tribunal que juzga a Néstor Pavón en Gualeguay, el abogado José Iparraguirre ratificó la postura de la querella y manifestó su confianza en que los magistrados harán lugar al pedido de prisión perpetua. El adelanto del veredicto está previsto para el lunes 30 de noviembre, en una instancia determinante para la familia de Micaela García.

“Estamos absolutamente convencidos de que hay pruebas de cargo suficientes contra Néstor Pavón para declararlo coautor material del femicidio”, sostuvo el letrado, quien explicó que la acusación considera que el imputado tuvo una participación directa en los hechos que derivaron en el crimen de la joven en 2017.

Iparraguirre precisó que el planteo de la querella coincide con el de la Fiscalía respecto de la calificación vinculada al femicidio. La acusación comprende los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente agravado. “Tiene pena única, que es la de prisión perpetua”, remarcó sobre la condena solicitada.

Los indicios que presentó la querella

Uno de los aspectos centrales del alegato de los representantes de la familia García estuvo relacionado con el análisis conjunto de los elementos incorporados a la causa. Iparraguirre recordó que Sebastián Wagner había mencionado a Pavón desde sus primeras declaraciones, incluso antes de conocer las pruebas reunidas durante la investigación.

“Desde su primera declaración allá en el año 2017, él marcaba que había estado con su patrón Pavón”, señaló. No obstante, aclaró que la acusación no se sustenta exclusivamente en esos dichos, sino en una serie de indicios que, según la interpretación de la querella, permiten establecer una participación directa del acusado en el crimen.

Entre los elementos mencionados por el abogado estuvieron el lavado y ocultamiento del automóvil, los restos de sangre, el ocultamiento de una pala y las presuntas maniobras para facilitar la fuga de Wagner hacia la provincia de Buenos Aires. “Una cantidad de indicios que entendemos nosotros que, analizados conglobadamente, como ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, van a llevar a una sentencia de condena”, expresó.

Una espera que se volvió angustiosa para la familia de Micaela

El nuevo proceso judicial representa para la familia García otra instancia en una búsqueda de justicia que se extiende desde hace más de nueve años. La expectativa por la resolución del tribunal también estuvo presente durante la movilización realizada en Paraná, donde el nombre de Micaela volvió a formar parte de los reclamos colectivos.

Iparraguirre reconoció que el tiempo transcurrido hasta llegar al adelanto del veredicto incrementó la ansiedad. Según explicó, los magistrados solicitaron una prórroga debido a otros procesos judiciales en los que debían intervenir. “La verdad que también tuvimos que esperar bastante tiempo por el dictado de esta sentencia”, manifestó.

El abogado describió el impacto emocional de esa demora y expresó su deseo de que la resolución acompañe los argumentos expuestos durante el juicio. “Esta espera se hace larga y se hace angustiosa. Pero esperamos confiados el 30 de noviembre, en la ciudad de Gualeguay, que el veredicto sea conforme a lo pedido por la acusación”, afirmó.

Una condena que también sea reparatoria

Por su parte, el abogado Marcelo Boeykens explicó que el trabajo desarrollado junto a Iparraguirre recuperó parte de la experiencia adquirida en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. Si bien estableció diferencias entre ambos tipos de causas, destacó la importancia de incorporar herramientas que contribuyan al conocimiento público de los hechos.

“Tratamos de trasladar nuestra experiencia a casos que no son similares pero son crímenes que ofenden la condición humana, como son los crímenes de violencia de género, los crímenes de femicidio”, explicó. En particular, resaltó la publicidad de las audiencias como un mecanismo para que la ciudadanía pueda conocer lo sucedido y contribuir a prevenir nuevos hechos de violencia.

Boeykens sostuvo que el pedido de la querella no se limita a la imposición de una pena. “No buscábamos solamente una pena retributiva, no buscábamos solamente que se lo condene a prisión perpetua, sino también solicitábamos medidas reparatorias”, indicó. Entre ellas, mencionó las garantías de no repetición, vinculadas con la necesidad de evitar que otras mujeres atraviesen situaciones semejantes.

El cuestionamiento a Pavón y el reclamo de la familia

Durante la entrevista con Elonce, Boeykens también se refirió a la actitud que mantuvo Pavón frente a las acusaciones. El abogado recordó que el imputado nunca reconoció su participación en el femicidio y recuperó un planteo realizado por el padre de Micaela durante el proceso judicial.

“Precisamente esto fue un reproche del propio Yuyo, el padre de Micaela, quién mencionó que, de todos los imputados, el único que no expresó arrepentimiento es Pavón”, señaló. Sus declaraciones reflejaron la posición de los representantes de la familia, mientras que la responsabilidad penal del acusado deberá ser determinada por el tribunal.

A días de conocerse el veredicto, Boeykens manifestó su expectativa respecto de la decisión judicial y sus posibles efectos para quienes llevan años reclamando justicia. “Creemos que vamos a tener una sentencia justa de condena y que esta sentencia también va a ser reparatoria”, expresó.

Nadia Burgos reclamó la emergencia en violencia de género

La lectura del documento frente a Tribunales también puso el foco en las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia contra las mujeres. Nadia Burgos, referemte feminista, explicó que la convocatoria buscó mantener presente la memoria de las víctimas, pero también exigir medidas concretas que permitan evitar nuevos femicidios.

“Es necesario nombrarlas una y otra vez porque la base de este documento y la razón por la cual hoy vinimos hasta la puerta del Poder Judicial de Entre Ríos es que justicia es que haya Ni Una Menos. La verdad es que no sabemos más cómo decirlo”, manifestó en diálogo con Elonce.

Burgos cuestionó las decisiones presupuestarias de los gobiernos y reiteró el pedido de declaración de la emergencia en violencia de género. “Venimos hace años pidiendo la emergencia en violencia de género y los gobiernos nos responden con el recorte de los presupuestos a todas las políticas que se habían logrado conquistar”, sostuvo. Además, aseguró que durante octubre se registró un femicidio cada 15 horas en Argentina.

Las denuncias y los cuestionamientos a las respuestas judiciales

La referente de Frente a la Izquieda consideró que las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a mecanismos efectivos de protección constituyen un problema estructural. En ese sentido, mencionó situaciones en las que las víctimas habían acudido previamente a las autoridades para denunciar amenazas o episodios de violencia.

“La Justicia llega tarde”, afirmó Burgos, quien recordó el femicidio de Fátima Florencia Acevedo, ocurrido en Paraná, como uno de los casos que marcaron a la sociedad entrerriana por los pedidos de ayuda realizados por la joven antes de su asesinato. También relacionó las demoras judiciales con el prolongado reclamo de la familia de Micaela García.

“Venimos a denunciar la situación en donde no hay una respuesta integral porque no hay presupuesto, porque se ataca a las herramientas que tenemos como la Educación Sexual Integral”, manifestó. Asimismo, cuestionó las políticas del Gobierno nacional en materia de género y sostuvo que muchas mujeres deben “peregrinar haciendo denuncias una y otra vez” sin sentirse escuchadas.

El testimonio de una paranaense que denuncia ser víctima de violencia

Cuando la lectura del documento había concluido, Virginia Villanueva se acercó al móvil de Elonce para contar su situación personal. La mujer aseguró que atraviesa una problemática de violencia de género y pidió públicamente la intervención de las autoridades judiciales en una causa que, según indicó, tramita ante el Juzgado de Familia Nº 1.

“Soy víctima de violencia de género, fui víctima y sigo siendo. Les pido por favor a los jueces, a los fiscales, que cada vez que llegue una denuncia no la guarden, que no duden en creerles a las víctimas”, expresó Villanueva, quien también reclamó que se respeten los derechos de las mujeres y las disposiciones de la Ley de Salud Mental.

La mujer aseguró que hace diez meses no puede ver a su hija y cuestionó declaraciones realizadas anteriormente por su expareja. “Que se respete el derecho de vínculo de madre e hija, porque yo a mi hija no la veo hace diez meses”, manifestó. Sobre el expediente judicial y las circunstancias de la desvinculación familiar, no se conocieron mayores precisiones durante la entrevista.

Un pedido de justicia y memoria frente a Tribunales

Villanueva explicó que su presencia en la manifestación respondió a la necesidad de visibilizar su situación y obtener respuestas. “Si estamos paradas acá es porque algo en el sistema está fallando. Que no miren para otro lado”, pidió, antes de reiterar su reclamo de revinculación con sus hijas.

En el cierre de su intervención, la paranaense también recordó a Gisela López, la joven asesinada en Santa Elena en 2016, y reclamó justicia por su muerte. Su testimonio reunió así una demanda personal con los reclamos colectivos que motivaron la convocatoria frente a los tribunales entrerrianos.

Finalizado el acto, los manifestantes permanecieron en la Plaza Mansilla, en un espacio de encuentro entre quienes participaron de la jornada. La movilización concluyó con el reclamo de respuestas frente a la violencia de género, el recuerdo de las víctimas y la expectativa por una resolución judicial que, el próximo lunes, marcará un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por Micaela García.