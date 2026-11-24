Santa Fe: condenaron a un pastor evangélico por abusar de su hija.

Un pastor evangélico fue condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su hija durante casi ocho años en distintas localidades de Santa Fe y Córdoba. La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minniti, en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales de la capital santafesina.

El condenado, de 49 años, fue identificado por sus iniciales, AAR. La magistrada consideró acreditada la acusación impulsada por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo con la investigación, los abusos ocurrieron de manera reiterada entre diciembre de 2015 y octubre de 2023. Durante ese período, la víctima atravesó distintas etapas de su infancia y adolescencia, desde que cursaba la escuela primaria hasta alcanzar la mayoría de edad.

Amenazas de muerte y abusos en distintas localidades

Durante el juicio oral, la Fiscalía acreditó que las agresiones ocurrieron en diferentes viviendas en las que convivieron el acusado y su hija. Los hechos tuvieron lugar en las ciudades santafesinas de Santa Fe y Santo Tomé, la comuna de Josefina y la localidad cordobesa de San Francisco.

Según la acusación, el hombre amenazaba de muerte a la víctima para impedir que revelara lo sucedido. Además, utilizaba su condición de pastor de una iglesia evangélica y su reputación dentro de la comunidad para hacerle creer que nadie confiaría en su testimonio.

La representante del MPA sostuvo que la gravedad y la reiteración de las agresiones afectaron el libre y progresivo desarrollo sexual de la víctima. La investigación permitió acreditar que los delitos se extendieron durante casi ocho años.

La joven denunció a su padre al cumplir los 18 años

La causa judicial se inició cuando la víctima alcanzó la mayoría de edad y acudió a una dependencia policial de la ciudad de Santa Fe para denunciar los abusos. En aquella oportunidad estuvo acompañada por sus cuatro hermanas.

Durante sus declaraciones, las hermanas también expusieron que su padre ejercía violencia física de manera constante contra los integrantes del grupo familiar.

Sus testimonios aportaron información sobre el contexto de violencia en el que vivían.

Los delitos por los que fue condenado

Tras evaluar las pruebas presentadas durante el debate oral, la jueza declaró al acusado penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, y corrupción de menores.

Por su parte, la fiscal Moser Ferro valoró que la sentencia contemplara las calificaciones penales solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación y anticipó que analizarán los fundamentos escritos para determinar los próximos pasos procesales.

La identidad completa del condenado permanece bajo reserva con el objetivo de proteger a la víctima y evitar su revictimización, informó Aire de Santa Fe.