La condena a un militar entrerriano por abuso sexual tuvo un nuevo capítulo judicial luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay sentenciara a Víctor Hugo Mercado, de 45 años, a tres años y siete meses de prisión por hechos cometidos contra una joven en una unidad del Ejército Argentino de Gualeguaychú.

El fallo, dictado el 17 de noviembre, también dispuso su excarcelación y una reparación económica de 57.757.590 pesos para la víctima.

La resolución declaró al ex suboficial autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en grado de tentativa, en concurso real con lesiones psicológicas graves, agravadas por haber sido ocasionadas a una mujer y por haber mediado violencia de género. Además, estableció su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, las accesorias legales y el pago de las costas judiciales.

El tribunal estuvo presidido por el vocal ad hoc Julián Falcucci e integrado por las magistradas María Carolina Pereira y Gretel Diamante. La nueva sentencia se produjo después de que la Cámara Federal de Casación Penal revisara una condena anterior y ordenara modificar la pena y resolver nuevamente el pedido de reparación económica.

Por qué el condenado recuperó la libertad

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la decisión de disponer la inmediata excarcelación de Mercado, pese a la condena de prisión impuesta por los magistrados.

El tribunal tuvo en cuenta que el exmilitar permanecía detenido desde el 11 de noviembre de 2023. Al computar ese período, consideró que había cumplido el tiempo correspondiente a la nueva pena, aunque la sentencia todavía no se encontraba firme.

En consecuencia, los jueces ordenaron su liberación bajo caución juratoria. La medida no modificó la declaración de responsabilidad penal establecida en el pronunciamiento judicial.

Una reparación económica de más de $57 millones

La sentencia también incorporó una medida que había sido rechazada en el primer juicio: la reparación económica por el daño moral ocasionado a la víctima, identificada mediante las iniciales Y.P.V.

Los magistrados establecieron que Mercado deberá abonarle 57.757.590 pesos. Para determinar ese monto, tomaron como referencia el equivalente a los salarios percibidos por la joven durante sus más de cinco años de servicio en el Ejército Argentino.

La decisión respondió a una revisión ordenada por Casación, que había considerado necesario emitir un nuevo pronunciamiento sobre el reclamo indemnizatorio presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Cómo comenzó la causa judicial

La investigación se inició en julio de 2021, después de que la joven denunciara los hechos ocurridos en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado N°2 "Coronel Zelaya", ubicado en Gualeguaychú.

El expediente avanzó hasta el juicio oral, que concluyó con una primera sentencia el 8 de septiembre de 2025. En aquella oportunidad, el Tribunal Oral Federal, integrado por Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Noemí Marta Berros, condenó a Mercado a cuatro años y seis meses de prisión.

La resolución inicial consideró que el abuso sexual simple se había consumado y también impuso la inhabilitación perpetua. Sin embargo, rechazó las medidas de reparación económica e integral solicitadas por la fiscalía.

La intervención de Casación y el cambio de condena

Tras el primer fallo, tanto la defensa del acusado como el Ministerio Público Fiscal presentaron recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal. El 2 de septiembre de 2026, la Sala II, integrada por Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, resolvió parcialmente a favor de ambos planteos.

Por mayoría, los camaristas aceptaron modificar la calificación del abuso sexual simple de consumado a tentativa, aunque mantuvieron el concurso real con las lesiones psicológicas agravadas por violencia de género. En consecuencia, ordenaron que un tribunal con nueva integración determinara otra pena.

Por otra parte, Casación hizo lugar al recurso de la fiscalía y anuló el rechazo de la reparación económica. El juez Yacobucci sostuvo que el pedido indemnizatorio había sido conocido por la defensa durante el proceso y destacó la posibilidad de resolver el resarcimiento dentro de la causa penal, sin obligar a la víctima a iniciar otro juicio.

El reclamo al Ministerio de Defensa y al Ejército

Además de resolver la situación penal y económica de Mercado, el Tribunal Federal dirigió un exhorto al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor del Ejército por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Los jueces solicitaron a ambas instituciones "revisar sus protocolos de prevención en materia de violencia de género, y continuar con la capacitación de su personal con perspectiva de género".

La resolución también contempló la posibilidad de que la víctima promoviera nuevos reclamos contra el Estado Nacional, debido a que los hechos investigados ocurrieron dentro de instalaciones militares.

En ese sentido, los magistrados exhortaron a los órganos judiciales que eventualmente intervengan a actuar con "diligencia reforzada", para evitar que las demoras afectaran el derecho de la joven a obtener una reparación integral.

Las medidas de acompañamiento a la víctima

Finalmente, el tribunal dispuso comunicar la sentencia a la damnificada mediante la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), publicó Uno.

La notificación debía incluir información sobre las vías disponibles para reclamar una reparación al Estado Nacional y la posibilidad de acceder a patrocinio jurídico gratuito, conforme a la Ley 27.372.

De esta manera, la nueva sentencia modificó la pena originalmente impuesta, ordenó la excarcelación del condenado y reconoció una reparación económica para la víctima, además de reclamar medidas institucionales de prevención de la violencia de género dentro del Ejército Argentino.