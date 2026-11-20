El Banco Nación (BNA) puso a disposición una línea de créditos para comprar autos nuevos y usados, con préstamos de hasta 50 millones de pesos, plazos de devolución de hasta seis años y una tasa de interés preferencial del 25% nominal anual. La propuesta, denominada “+Autos”, permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo y está disponible para personas mayores de 18 años que cumplan con los requisitos crediticios.

La iniciativa comprende automóviles, camionetas tipo pick up y utilitarios, tanto nacionales como importados. En el caso de los vehículos usados, se admite una antigüedad máxima de 10 años. El monto financiado puede incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Una de las características principales es que se trata de un préstamo personal en pesos, otorgado a sola firma. Esto significa que el automóvil no queda prendado a favor del banco y tampoco se exige la firma de pagarés para concretar la operación.

Qué tasa de interés cobra el Banco Nación

La entidad estableció una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 25% para los solicitantes que cumplan con determinadas condiciones de vinculación bancaria. Este porcentaje representó una reducción respecto del 36% que estuvo vigente hasta fines de octubre.

Desde el Banco Nación explicaron que la tasa preferencial alcanza a quienes cobran su sueldo o jubilación en la entidad, cuentan con una tarjeta de crédito del banco y contratan el seguro del vehículo a través del BNA.

Por otra parte, las personas que no reúnan esas condiciones podrán solicitar el financiamiento con una TNA fija del 46%. En ambos casos, la aprobación dependerá de la evaluación crediticia y de la capacidad de pago del solicitante.

Cuánto hay que ganar para solicitar un préstamo de $10 millones

Uno de los requisitos fundamentales establece que la cuota mensual del préstamo no puede superar el 30% de los ingresos demostrables de quien solicita el crédito.

Por ejemplo, para un préstamo de $10 millones a devolver en 72 meses, las condiciones informadas son las siguientes:

Con tasa del 25%: cuota inicial de $313.122 e ingresos mensuales superiores a $1.043.740.

Con tasa del 46%: cuota inicial de $491.203 e ingresos mensuales mínimos de $1.637.343.

En caso de elegir un plazo de devolución más corto, de 36 meses, las cuotas iniciales aumentan.

Para el mismo préstamo de $10 millones, la cuota informada asciende a $441.348 con la tasa preferencial del 25%, mientras que alcanza los $597.227 con la tasa general del 46%.

Los importes corresponden a los ejemplos difundidos para la línea crediticia y pueden variar según las condiciones finales de contratación, los seguros y otros componentes del costo financiero.

Cómo se pagan las cuotas del crédito

El Banco Nación estableció un sistema de débito automático para cancelar las obligaciones mensuales del préstamo.

“La cuota será debitada mensualmente y de forma automática a través de una caja de ahorros a tu nombre. Tendrás que contar con fondos suficientes en la fecha prevista para cada vencimiento”, precisaron desde la entidad.

De esta manera, el titular deberá disponer del dinero necesario en su cuenta bancaria para afrontar cada vencimiento y evitar atrasos en los pagos.

El plazo máximo de devolución es de 72 meses, aunque también pueden seleccionarse períodos más cortos, según la capacidad económica y las condiciones de aprobación.

Cómo solicitar el crédito +Autos sin ir al banco

Otra particularidad del programa es que el trámite puede realizarse directamente en las concesionarias adheridas, sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

El procedimiento comienza cuando el interesado se presenta en el comercio con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y selecciona un vehículo comprendido dentro de las condiciones del programa.

Posteriormente, el vendedor carga en el sistema los datos personales del comprador y la información correspondiente al automóvil elegido.

El solicitante debe realizar una validación biométrica de identidad mediante la aplicación BNA+ desde su teléfono celular y aceptar digitalmente las condiciones del préstamo.

Una vez completados los pasos y superada la evaluación crediticia, puede obtener la aprobación para avanzar con la operación.

Dónde consultar las concesionarias adheridas

El Banco Nación dispone de un listado de concesionarias que participan del programa en las distintas provincias argentinas.

Los interesados pueden consultar los comercios habilitados y conocer las condiciones del financiamiento a través de la página oficial del programa: Banco Nación – Programa +Autos.