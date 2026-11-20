Hallaron una serpiente y cinco huevos en la Costanera de Santa Fe

Una serpiente y cinco huevos fueron encontrados durante la tarde de este jueves en la Costanera de Santa Fe, en inmediaciones del Faro, en medio de la creciente del río Paraná que continúa modificando los ambientes naturales de la región. El hallazgo motivó la intervención de la Policía Ecológica, que retiró los huevos para su resguardo, mientras que el reptil logró escapar por un orificio. Como medida preventiva, las autoridades delimitaron el sector con cintas de peligro para evitar que los transeúntes se acercaran.

El procedimiento comenzó después de que la Central de Emergencias 911 recibiera un aviso sobre la presencia del animal y solicitara la intervención de personal especializado.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que agentes de Gendarmería Nacional ya habían colocado cintas de seguridad alrededor del sector donde se encontraba la serpiente.

Qué ocurrió con la serpiente y los cinco huevos

Tras verificar la situación, los integrantes de la Policía Ecológica dieron intervención a las autoridades de su dependencia y al personal de Fauna para determinar cómo proceder con el hallazgo.

Se dispuso que los cinco huevos fueran retirados y trasladados para su resguardo, con destino al área veterinaria del Centro de Rescate, Protección y Conservación de Fauna Silvestre La Esmeralda.

Los efectivos lograron recuperar la totalidad de los huevos encontrados en el sector del Faro.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el operativo, la serpiente se introdujo por un orificio y escapó, por lo que los agentes perdieron de vista al ejemplar.

Ante esa situación, se volvieron a colocar cintas de peligro para advertir a las personas que circulaban por la Costanera sobre la posible presencia del animal.

Finalmente, el procedimiento fue comunicado a la Central de Emergencias 911, que había solicitado la intervención inicial.

La crecida del río Paraná favorece la aparición de animales silvestres

El episodio ocurrió en un contexto de niveles elevados del río Paraná, que durante las últimas semanas afectó diferentes sectores costeros de Santa Fe y Entre Ríos.

El avance del agua sobre islas, bañados y otros ambientes naturales provoca que distintas especies deban desplazarse hacia zonas más altas para encontrar refugio y alimento.

Como consecuencia, serpientes, lagartos y otros animales silvestres pueden aparecer en espacios urbanos, incluso en lugares habitualmente utilizados para actividades recreativas.

En los últimos días se registraron avistamientos de aves, reptiles y lagartos overos en distintos sectores de la capital santafesina.

La presencia de estos animales no implica necesariamente un peligro inmediato para las personas, pero requiere precaución y evitar cualquier tipo de contacto.

Qué recomiendan los especialistas ante la aparición de una serpiente

En declaraciones a Aire de Santa Fe, Alba Imhof, integrante del Comité de las Reservas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), explicó que la principal recomendación es mantener distancia y permitir que los animales continúen su desplazamiento sin interferencias.

La especialista señaló que las modificaciones provocadas por la creciente reducen los espacios disponibles para que la fauna silvestre pueda alimentarse, refugiarse y reproducirse.

Por ese motivo, insistió en la importancia de evitar acciones que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a los ejemplares encontrados.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

-No acercarse ni intentar tocar al animal, aunque parezca tranquilo o permanezca inmóvil.

-Mantener una distancia segura y evitar que niños y mascotas se aproximen.

-No perseguirlo para tomar fotografías o grabar videos, ya que podría sentirse amenazado.

-No intentar capturarlo ni trasladarlo, porque estas tareas deben quedar a cargo de personal especializado.

-Advertir a otras personas sobre la presencia del animal sin exponerse a situaciones de riesgo.

-Comunicarse con el 911 cuando exista peligro para las personas, el animal intente ingresar a una vivienda o se produzca una situación que requiera intervención policial.

Advierten que podrían continuar los avistamientos

Desde la Universidad Nacional del Litoral remarcaron que la creciente del Paraná modifica las condiciones de los ambientes naturales y puede provocar desplazamientos de fauna durante períodos prolongados.

La búsqueda de terrenos elevados y lugares secos explica que algunos animales aparezcan en sectores donde habitualmente no se los observa.

Los especialistas también señalaron que estas situaciones podrían repetirse durante los próximos meses, en un escenario de niveles elevados del río y condiciones de humedad que, según las perspectivas mencionadas, podrían extenderse hasta mediados de 2027.

En ese contexto, recomendaron respetar a los animales silvestres, evitar agresiones y dar aviso a las autoridades cuando sea necesaria una intervención.