Un grupo de vecinos de Paraná cocinó alrededor de 100 viandas y las distribuyó en canoa entre familias afectadas por la creciente del río Paraná en Bajada Grande, donde al menos 50 personas permanecen aisladas por el avance del agua. La iniciativa surgió después de una primera entrega de donaciones, cuando los voluntarios advirtieron que una de las necesidades más urgentes era contar con alimentos preparados. Para concretarla, aportaron cerca de 100.000 pesos de sus propios bolsillos y recibieron la colaboración de pescadores que facilitaron sus embarcaciones.

Darío Aboyo y Elena Galeano, integrantes del grupo solidario, visitaron Elonce para contar cómo comenzó la iniciativa y solicitar colaboración para sostenerla. Los voluntarios explicaron que buscan continuar preparando comidas y acercar alimentos, agua potable, ropa y otros elementos a quienes permanecen en sus viviendas inundadas.

Detrás de la propuesta también hay una historia personal. Darío contó que atravesó momentos difíciles en su vida y que esa experiencia influyó en su decisión de ayudar. Durante la recorrida por Bajada Grande, encontró familias que permanecían sobre los techos de sus casas y vecinos que habían perdido gran parte de sus pertenencias.

“Un hombre se largó a llorar cuando le dimos la vianda”

La primera recorrida permitió al grupo conocer de cerca la situación de las familias que permanecen en los sectores más comprometidos por la inundación. Algunos vecinos no quieren abandonar sus hogares, pese a que el agua dificulta sus actividades cotidianas y el acceso a elementos básicos.

Darío relató que uno de los encuentros más conmovedores ocurrió durante la entrega de comida a un hombre que había sufrido importantes pérdidas materiales. “Hay un hombre, por ejemplo, que se largó a llorar cuando le dimos la vianda porque había perdido todo”, recordó durante la entrevista con Elonce.

Cocinaron 100 viandas y las llevaron en canoa a familias inundadas de Bajada Grande

El voluntario explicó que la escena lo impactó especialmente porque conoce las dificultades que implica conseguir una vivienda y equiparla con años de esfuerzo. “Es un sacrificio lo que ellos han hecho para tener sus casas ahí también”, expresó.

Cómo surgió la idea de cocinar para las familias inundadas

La iniciativa comenzó cuando el grupo se acercó a Bajada Grande para entregar algunas donaciones que había reunido. Durante esa visita, varias personas les preguntaron si también estaban distribuyendo comida.

A partir de esos pedidos, los voluntarios decidieron organizar una olla popular. Aunque sus recursos eran limitados, acordaron reunir dinero para comprar los ingredientes y preparar una comida que pudiera distribuirse entre las familias. “Somos dos los que tenemos trabajo en blanco. Sacamos algo de nuestro bolsillo y, bueno, ahí estamos”, contó Darío.

El grupo se organizó para cocinar un guiso durante la jornada del martes. Desde la mañana trabajaron en la preparación de las verduras y los demás ingredientes, hasta completar aproximadamente 100 porciones. “Estuvimos picando la verdura a la mañana, lo cocinamos y entregamos a las seis de la tarde”, detalló.

Los pescadores prestaron sus canoas para llevar las viandas

Uno de los principales desafíos fue trasladar la comida hasta los sectores que permanecen aislados por la creciente. Para resolverlo, el grupo recibió la ayuda de pescadores de la zona que pusieron sus embarcaciones a disposición. La colaboración permitió que los voluntarios llegaran por agua a viviendas donde el acceso terrestre estaba interrumpido.

Darío agradeció especialmente a los trabajadores del río que participaron del operativo solidario y mencionó a uno de ellos, Esteban, aunque aclaró que no recordaba los nombres de todos los colaboradores. “Se ofrecieron unos muchachos pescadores, que también les quiero agradecer por haber colaborado con las canoas”, manifestó.

La distribución permitió acercar las viandas a personas que permanecían en sus propiedades, algunas de ellas sobre los techos, en medio del avance del agua.

“La he pasado muy mal”: la historia detrás de la solidaridad

Durante la entrevista, Darío también explicó por qué decidió involucrarse personalmente en la asistencia a las familias inundadas.

El vecino, que reside en la zona de bulevar Sarmiento de Paraná, reconoció que las dificultades que atravesó en otros momentos de su vida lo hicieron especialmente sensible ante las situaciones de necesidad. “Te digo la verdad, la he pasado muy mal. Yo también he estado en mis momentos y, bueno, ver esas cosas, la verdad, te toca el corazón”, expresó.

Su relato estuvo atravesado por las imágenes que encontró durante las recorridas y por las conversaciones que mantuvo con quienes continúan viviendo en los sectores inundados. “Hasta llorar a veces te da, porque ver a la gente en los techos, saber que no llega una vianda... Está bien, yo sé que están ayudando mucho, pero hay lugares a los que no llega también”, señaló.

A partir de esa experiencia, el grupo decidió que la entrega no debía quedar en una única jornada, sino que buscarían la manera de continuar asistiendo a las familias.

Gastaron cerca de $100.000 y necesitan ayuda para seguir cocinando

La preparación de las primeras 100 viandas demandó una inversión importante para los voluntarios, que financiaron la actividad con sus propios ingresos. “Ya habremos gastado casi 100.000 pesos, pero por ese motivo estamos acá, para ver quién quiere colaborar con algunas donaciones. Se necesita seguir cocinando y no está en nuestro presupuesto”, manifestó Darío.

Entre los elementos que necesitan mencionó alimentos para preparar nuevas comidas, agua mineral, ropa, calzado y alimento para animales. “Todo lo que esté al alcance de la gente que quiera ayudar”, indicó.

El grupo también comenzó a reunir prendas y otros artículos para organizar nuevas entregas en los sectores afectados.

Preparan una merienda y quieren repetir la olla popular cada semana

Los voluntarios anunciaron que durante la tarde de este viernes realizarán una nueva actividad solidaria en Bajada Grande, en la vivienda de Gonzalo Argüello. La propuesta consistirá en una merienda en la que se entregará leche chocolatada y galletitas,

Darío invitó a las familias del barrio a acercarse y explicó que la intención es mantener una presencia solidaria mientras continúe la emergencia. “A toda la gente de Bajada que se quiera arrimar, bienvenida sea”, expresó.

Además, adelantó que les gustaría organizar al menos una olla popular por semana, aunque aclaró que la continuidad dependerá de las donaciones que puedan reunir.

Cómo colaborar con las familias inundadas

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden comunicarse al 3436216572 con Darío Aboyo, uno de los integrantes del grupo que organiza las entregas.

El grupo recibe alimentos no perecederos, agua potable, productos para preparar comidas, alimento para animales, ropa y calzado. También busca reunir los recursos necesarios para sostener las próximas ollas populares.

La asistencia municipal y provincial contempla la distribución de viandas durante el mediodía, habitualmente entre las 14 y las 15, con la colaboración de personal y voluntarios de Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, algunas familias permanecen en lugares de difícil acceso y los voluntarios señalaron que existen necesidades adicionales, especialmente para cubrir otras comidas del día.

La propuesta de Darío, Elena y sus compañeros busca complementar esa asistencia mediante la entrega de alimentos preparados y otros artículos reunidos gracias a la solidaridad de los vecinos.

Darío insistió en que el objetivo es llegar a las familias que atraviesan mayores dificultades por la inundación, especialmente a quienes permanecen en sus hogares y no pueden desplazarse con normalidad.