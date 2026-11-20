El 37% de los niños de cuatro años ya utiliza celulares

El 37% de los niños de cuatro años ya utiliza celulares en Argentina, mientras que a los 12 años esa proporción alcanza el 87%, según un informe de la Universidad Austral difundido en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre. La investigación también reveló que el primer teléfono propio llega, en promedio, a los 9,6 años y advirtió sobre la exposición temprana a contenidos perjudiciales, el ciberacoso y las dificultades para controlar el tiempo de conexión.

El trabajo reunió información sobre 9.554 niños, niñas y adolescentes de entre cuatro y 17 años, residentes en 31 aglomerados urbanos del país. Para su elaboración se utilizaron datos de organismos públicos, instituciones internacionales y fundaciones, además de cálculos propios realizados a partir de información disponible. El objetivo fue analizar cómo se relacionan los menores con la tecnología y cuáles son los principales riesgos que enfrentan en los entornos digitales.

Entre los resultados, se destacó que el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años intentó reducir el tiempo que pasa en internet, pero no lo consiguió. También se registró que el 31% estuvo expuesto a contenidos sobre autolesiones y el 27% vio publicaciones relacionadas con métodos de suicidio, cifras que reforzaron la preocupación por el acceso a materiales perjudiciales sin acompañamiento adulto.

A qué edad recomiendan entregar el primer celular

La doctora en Psicología Victoria Bein, especialista en psicoterapia y desarrollo infantil y una de las autoras del informe, explicó en diálogo con Clarín que la decisión de entregar un teléfono propio no debería depender exclusivamente de la edad del niño.

La profesional señaló que es necesario considerar si realmente necesita el dispositivo, si cuenta con la madurez suficiente para manejar los riesgos de internet y si su familia está preparada para acompañarlo.

“Mi recomendación es postergarlo lo más posible, idealmente hasta la secundaria. Y que el acceso a internet y a redes llegue después, de a poco y acompañado”, sostuvo Bein.

Como alternativa, planteó la posibilidad de utilizar un teléfono básico sin conexión a internet entre los 11 y los 13 años, cuando exista una necesidad concreta de comunicación. También sugirió considerar el acceso a teléfonos con internet desde los 13 o 14 años y postergar las redes sociales hasta los 16.

Qué hacer cuando los chicos piden un celular porque sus amigos tienen uno

Uno de los conflictos habituales entre padres e hijos aparece cuando los niños reclaman un teléfono porque sus compañeros ya cuentan con uno. Bein explicó que la presión social puede ser importante, especialmente cuando buena parte de las conversaciones y actividades grupales se desarrolla en aplicaciones de mensajería.

Ante estas situaciones, recomendó que las familias conversen entre sí y establezcan acuerdos para postergar el acceso a los dispositivos. También consideró importante explicar los motivos de la decisión y ofrecer alternativas para que los chicos puedan mantener el contacto con sus amistades.

“Cuando varias familias deciden postergar juntas, el argumento de ‘todos’ se cae, y además ningún chico queda solo”, explicó.

La especialista propuso permitir comunicaciones desde el teléfono familiar o habilitar momentos de videojuegos compartidos, con supervisión adulta. De esa manera, sostuvo, la postergación del celular propio puede plantearse como una medida de cuidado y no como una prohibición arbitraria.

Uno de cada cuatro adolescentes intentó usar menos las pantallas y no pudo

El informe identificó dificultades de autorregulación en una proporción importante de adolescentes. Según los datos de Kids Online Argentina utilizados en el trabajo, el 24% de los jóvenes de entre 12 y 17 años reconoció que había intentado disminuir su tiempo en internet sin lograrlo.

Bein aclaró que este comportamiento no permite diagnosticar una adicción, ya que actualmente no existe una categoría clínica específica denominada adicción al celular o a las pantallas.

“Que un chico no pueda reducir su uso es una señal de alerta y uno de los criterios que se miran en las adicciones, pero un solo indicador no alcanza para diagnosticarla”, explicó.

Por ese motivo, el estudio utilizó el concepto de uso problemático de pantallas, que contempla dificultades para controlar la conexión y posibles consecuencias sobre otras actividades cotidianas.

La investigación también señaló que el 58% de los niños de nueve a 11 años utiliza redes sociales todos o casi todos los días, porcentaje que asciende al 93% entre los adolescentes de 15 a 17 años.

Aunque no existe una medición nacional uniforme sobre horas diarias de exposición, los relevamientos locales mostraron niveles elevados. En la Ciudad de Buenos Aires, el 28% de los estudiantes de 13 a 19 años utiliza el celular más de seis horas durante los días de semana, mientras que en Mendoza el 68% de los estudiantes secundarios lo usa al menos tres horas diarias.

La exposición a contenidos dañinos y las apuestas online

Otro de los aspectos analizados fue la circulación de publicaciones potencialmente perjudiciales para niños y adolescentes, incluso cuando no las buscan de manera intencional.

Según los datos reunidos por la Universidad Austral, el 31% de los adolescentes de 12 a 17 años vio contenidos relacionados con autolesiones y el 27% estuvo expuesto a publicaciones sobre métodos de suicidio.

“El dato es que los vieron, no que los buscaron. Estos contenidos pueden llegarles sin buscarlos, mientras están en sus redes, sin que ningún adulto se entere”, advirtió Bein.

El informe también abordó las apuestas online entre menores de edad. La especialista señaló que los 13 años aparecen como la edad más frecuente de inicio en las apuestas, una práctica que puede exponer a los adolescentes a riesgos económicos y emocionales.

En ese sentido, destacó que la supervisión no debe limitarse a los teléfonos celulares, ya que las computadoras, tabletas y consolas también permiten acceder a internet y a plataformas digitales.

Ciberacoso: el 30% de los chicos sufrió humillaciones en internet

El estudio reveló que durante 2024 el 30% de los niños y adolescentes de nueve a 17 años fue ofendido o humillado en internet, mientras que el 21% sufrió estas situaciones por parte de estudiantes de su propia escuela.

El análisis también identificó una asociación entre las experiencias de ciberacoso, el malestar emocional y los pensamientos suicidas. Sin embargo, los investigadores aclararon que estos datos no permiten establecer una relación directa de causa y efecto.

Bein explicó que el suicidio es un fenómeno multicausal en el que pueden intervenir factores personales, familiares y sociales, además de situaciones desencadenantes. Por lo tanto, no corresponde atribuirlo exclusivamente al uso de pantallas, al acoso digital o a otras experiencias particulares.

La especialista recomendó prestar atención a posibles cambios de comportamiento, como aislamiento, irritabilidad, alteraciones del sueño, rechazo a asistir a la escuela o malestar después de utilizar dispositivos.

“Si el chico cuenta algo, hay que escucharlo sin minimizar ni juzgar, y no sacarle el celular como castigo, porque la próxima vez no va a contar nada”, señaló.

También destacó la importancia de preguntar directamente cuando aparecen señales de sufrimiento emocional y buscar asistencia profesional ante posibles situaciones de riesgo.

El acompañamiento familiar reduce los riesgos digitales

Uno de los principales hallazgos del informe estuvo relacionado con la importancia del vínculo entre los adolescentes y sus familias.

Entre quienes habían sufrido ciberacoso y sentían que sus padres no comprendían sus problemas, el 44,7% manifestó haber pensado seriamente en suicidarse durante el último año. En cambio, entre quienes se sentían comprendidos por sus familias, ese porcentaje fue del 24,9%.

Bein aclaró que se trata de asociaciones estadísticas y no de relaciones causales, aunque los resultados muestran la importancia del acompañamiento emocional.

“Sentirse comprendido en casa es uno de los factores más protectores”, sostuvo.

Otro indicador mostró que el 29% de los adolescentes con acompañamiento familiar activo presentaba dos o más conductas de riesgo online, frente al 46% registrado entre quienes contaban con una supervisión débil.

La especialista remarcó que la responsabilidad no corresponde únicamente a los padres, sino que también involucra a las instituciones educativas, las plataformas tecnológicas y el Estado.

La importancia de recuperar el diálogo cara a cara

La investigación también abordó las consecuencias que puede tener la hiperconexión sobre las relaciones sociales y la regulación emocional.

Bein explicó que durante la adolescencia el malestar no siempre se manifiesta mediante tristeza, sino que también puede aparecer como irritabilidad, impaciencia o dificultades para tolerar situaciones frustrantes.

La profesional destacó que las conversaciones presenciales permiten desarrollar habilidades que no se ejercitan de la misma manera mediante los mensajes digitales, como interpretar gestos, respetar turnos, tolerar silencios y responder espontáneamente.

“La conversación se aprende practicándola: implica leer gestos y tonos, esperar el turno, tolerar silencios, improvisar y hacerse cargo de lo que uno dice en el momento”, explicó.

También señaló que las restricciones al uso de celulares en determinados ámbitos escolares permitieron observar dificultades de algunos estudiantes para iniciar conversaciones presenciales.

Qué pueden hacer las familias para prevenir el uso problemático

Entre las principales recomendaciones, Bein destacó la necesidad de establecer límites progresivos, conversar sobre los riesgos digitales y acompañar activamente las actividades que realizan los menores en internet.

La especialista también consideró importante que los adultos revisen sus propios hábitos tecnológicos, ya que el ejemplo familiar influye en la relación que los niños desarrollan con los dispositivos.

“Muchos padres no saben qué hacer, y muchos adultos también están atrapados en las pantallas. El ejemplo pesa, y no se puede pedirle a un chico lo que uno no hace”, expresó.

Por último, planteó que los riesgos digitales requieren respuestas coordinadas entre las familias, las escuelas, las empresas tecnológicas y los organismos públicos.

“A los padres les digo que el vínculo de confianza con los hijos lo es todo: desde ahí los menores pueden recurrir a los más grandes, tocando temas difíciles e incómodos”, concluyó.

El informe de la Universidad Austral puso de manifiesto que el acceso temprano a celulares y redes sociales forma parte de una tendencia regional, pero también destacó que la presencia y el acompañamiento de los adultos están asociados con una menor exposición a conductas digitales de riesgo.