El hecho se registró en pleno centro de la ciudad de Rosario. La pequeña mascota iba con su dueña. Vecinos denuncian que ya había seis reclamos por ataques anteriores.
Tres pitbulls atacaron y mataron a un caniche de dos años que caminaba junto a su dueña por Mitre al 1500 de la ciudad de Rosario. Según denunciaron los vecinos, los animales salieron de una vivienda sin correa ni bozal y se abalanzaron directamente sobre la mascota.
Tras el ataque, el caniche fue trasladado a una veterinaria ubicada a pocos metros del lugar, pero no logró sobrevivir a las heridas. Su dueña, que estaba acompañada por sus hijos, quedó completamente conmocionada y debió recibir asistencia médica.
El episodio provocó una fuerte reacción de los vecinos, que se acercaron al lugar y reclamaron la intervención de las autoridades. Según manifestaron, no se trata de un hecho aislado: aseguran que ya realizaron al menos seis denuncias contra los responsables de los animales por situaciones similares.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los perros ya habían protagonizado otros episodios en la zona. Una vecina aseguró que su mascota también fue atacada y debió atravesar una intervención quirúrgica, mientras que otros residentes recordaron un hecho ocurrido en agosto, cuando una pareja intentó proteger a su perro y terminó con mordeduras.
"Es un suceso que se repite dos o tres veces mensualmente", sostuvo Florencia, una de las vecinas, quien vive frente a la vivienda de donde habrían salido los animales.
La mujer aseguró que los perros acostumbran a circular sin bozal ni correa y que, pese a las advertencias y las denuncias realizadas, la situación continúa. También contó que su mascota fue atacada anteriormente y que necesitó varios meses de recuperación.
"Los vecinos tenemos miedo de pasar por acá. No podemos ir a la Plaza López, no podemos ir a la Plaza Libertad, no podemos transitar por esta calle", expresó.
Además, apuntó contra los responsables de los animales y sostuvo que el problema no está en los perros, sino en la falta de control de sus dueños.
Otro residente de la zona, que aseguró haber llamado a la Policía, manifestó que los animales generan temor desde hace tiempo: "Siempre pasan tres pitbulls y la gente les tiene miedo en el barrio. Creo que tendrían que tener bozal para salir a la calle y no estar liberados, porque uno tiene criaturas también", señaló.
Otra vecina que presenció las consecuencias del ataque reclamó que las autoridades intervengan para evitar nuevos episodios. "Hay que sacarle los animales a gente que evidentemente no los puede controlar", sostuvo.
"Él era lo único que tenía, por Dios, ¿por qué me lo mataron así? No lo pude defender", expresó entre lágrimas la dueña del caniche. (Rosario 3)