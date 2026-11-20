Dante y Nico Ginóbili, de 16 años, se destacaron en una victoria de su equipo en Estados Unidos. Un video de sus jugadas se viralizó por las similitudes con el estilo de Manu.
Dante y Nico Ginóbili, los hijos mellizos de Emanuel “Manu” Ginóbili, comenzaron a destacarse en el básquet colegial de Estados Unidos. A sus 16 años, ambos integran el equipo de St. Mary’s Hall, de San Antonio, Texas, y protagonizaron una actuación que se volvió viral en las redes sociales por las similitudes de sus movimientos con los de su padre, una de las grandes figuras de la historia del básquet argentino.
Los adolescentes, que utilizan las camisetas número 55 y 14, tuvieron una participación destacada en la victoria de su equipo por 82 a 45 frente a New Braunfels Christian Academy. Las imágenes del encuentro circularon ampliamente y despertaron comentarios entre los seguidores del exjugador de San Antonio Spurs.
En el video se observaron penetraciones hacia el aro, bandejas, volcadas y movimientos que recordaron al estilo de Manu Ginóbili durante su carrera en la NBA. Entre ellos apareció el característico euro-step, una maniobra que el bahiense utilizó con frecuencia para superar a sus defensores.
Cómo juegan Dante y Nico Ginóbili
Los mellizos desarrollan su actividad deportiva en St. Mary’s Hall, una institución educativa de San Antonio que participa en competencias colegiales de Texas.
Según las estadísticas difundidas por la plataforma especializada Spurs In Focus, Nico Ginóbili promedia 7,5 puntos por partido y se ubica entre los 14 jugadores mejor posicionados de la Conferencia Preparatoria del Suroeste de Estados Unidos.
Además, figura entre los nueve mejores de la Asociación de Escuelas Privadas y Parroquiales de Texas, de acuerdo con el relevamiento publicado.
Por su parte, Dante Ginóbili registra un promedio de 5,6 puntos por encuentro y aparece entre los primeros 15 jugadores de la conferencia y los diez mejor ubicados de la asociación texana.
Las imágenes de ambos jugadores generaron repercusión entre los aficionados, que señalaron semejanzas en la manera de correr, atacar el aro y resolver situaciones ofensivas respecto de las jugadas que caracterizaron a su padre. Fueron difundidas por @Spurs_Latam, bajo el título: "El legado de la N°20 sigue"
EL LEGADO DE LA N°20 SIGUE 🔥 Los melli Ginobili, Dante y Nicola, haciendo lo que quieren en la high school. Irreconocibles los nenes de la despedida de Manu, pero ese pelo largo lo conocemos de algún lado. PROYECTO DRAFT 2028 https://t.co/cmfqqnTYCP— SPURS LATAM (@Spurs_Latam) November 19, 2026
La trayectoria de Manu Ginóbili en la NBA
Emanuel Ginóbili llegó a la NBA en 2002, después de desarrollar parte de su carrera profesional en Italia, donde jugó para Reggio Calabria y Kinder Bologna.
San Antonio Spurs lo había seleccionado en el puesto 57 del Draft de 1999. Bajo la conducción de Gregg Popovich, el argentino se convirtió en una de las principales figuras de la franquicia.
Junto a Tim Duncan y Tony Parker, integró uno de los tríos más exitosos de la historia de la competencia y conquistó cuatro campeonatos de la NBA, en 2003, 2005, 2007 y 2014.
Durante su trayectoria también fue elegido en dos oportunidades para disputar el Juego de las Estrellas de la liga estadounidense.
Su legado con la selección argentina
Con la camiseta de la selección argentina, Ginóbili integró la denominada Generación Dorada, que consiguió algunos de los resultados más importantes de la historia del básquet nacional.
Fue subcampeón mundial en Indianápolis 2002 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, luego de una actuación histórica del seleccionado argentino.
También obtuvo la medalla de bronce en Beijing 2008 y ganó dos títulos continentales, en 2001 y 2011.
El bahiense anunció su retiro profesional en agosto de 2018. Posteriormente, San Antonio Spurs retiró su camiseta número 20, mientras que la selección argentina hizo lo propio con la número 5.
En septiembre de 2022, Ginóbili se convirtió en el primer argentino en ingresar al Salón de la Fama del Básquetbol. En aquella ceremonia estuvo acompañado por su esposa, Marianela Oroño, y sus tres hijos: Dante, Nico y Luca.