El Club Neuquen de Paraná se prepara para la temporada de verano con una nueva propuesta recreativa destinada a niños de entre 4 y 12 años. Se trata de la colonia de vacaciones organizada por Estación Movimiento, que comenzará el próximo 14 de diciembre y combinará deportes, actividades acuáticas y diferentes talleres.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta del equipo de Estación Movimiento, que ya había desarrollado una experiencia similar durante el verano pasado. Este año, el grupo sumó nuevos integrantes y acordó con las autoridades del club llevar adelante la actividad en sus instalaciones.

Guadalupe Chávez, referente del Club Neuquen, destacó la incorporación de esta alternativa para los socios y también para quienes todavía no forman parte de la institución.

“Este año recibimos la oferta de Fernando, del profe Nader, así que encantados de recibirlos acá en el club y tener algo nuevo para proponerle a los socios”, expresó.

Deportes y talleres durante el verano

Fernando Yanz, integrante de Estación Movimiento, explicó que el grupo comenzó a organizar colonias de vacaciones el año pasado y que, tras la experiencia positiva, decidió repetir la propuesta e incorporar a personas de su entorno.

La colonia tendrá un fuerte componente deportivo, con especial atención en la natación, pero también ofrecerá talleres artísticos y recreativos para garantizar distintas alternativas de entretenimiento.

“La idea de Estación Movimiento es armar una colonia con deportes, donde apuntamos mucho a la natación y tenemos muchos talleres de arte, cocina, música y yoga, que creo que fue lo que funcionó muy bien”, señaló Yanz.

Además, explicó que este año reforzarán las actividades bajo techo y los talleres para que los chicos puedan continuar disfrutando de la colonia incluso durante los días de lluvia.

“Previendo el tema del Niño, que creemos que puede llegar a llover mucho, con más razón le apostamos a los talleres para que tengan diversión garantizada los chicos. Hay que buscar alternativas”, sostuvo.

Fechas, horarios e inscripciones

La colonia comenzará el 14 de diciembre y tendrá dos períodos de actividades: el primero se extenderá hasta el 8 de enero y, luego de una pausa, retomará hasta el 6 de febrero.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 9 a 12, y estarán destinadas a niños de entre 4 y 12 años.

Una de las alternativas que ofrece la organización es una hora de ingreso anticipado para facilitar la organización de las familias.

“Tenemos una prehora para los papás que entran a las 8 de la mañana y no pueden traerlo a las 9. Lo traen a las 7:30 y ahí se van a laburar”, explicó Yanz.

Las inscripciones ya están abiertas. Los interesados pueden consultar los detalles, los contactos y las actividades previstas a través de la cuenta de Instagram @estacion.movimiento, donde también se encuentran disponibles videos de la experiencia del año pasado y los proyectos para esta temporada.

Por su parte, Chávez destacó que la propuesta permitirá acercar nuevas familias al club y dar a conocer las distintas actividades que se desarrollan durante el año.

“Sumo un montón, no solo para los socios, sino para gente de afuera que conozca la propuesta, que conozca el club y se sume a nuestra institución y vea las alternativas deportivas que hay durante todo el año”, concluyó.