Ricardo Jaimovich presentó “Sueño de un extraño” durante la segunda jornada del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), ante una sala Verónica Kuttel colmada de espectadores en la Vieja Usina de Paraná. El cortometraje animado, realizado en blanco y negro, recupera aspectos de la historia de las colonias judías y propone un recorrido por el territorio entrerriano a través de las ilustraciones y los sentimientos.

Con la emoción y los nervios propios de una presentación, el director compartió con Elonce las sensaciones que le generó exhibir su trabajo ante el público. La producción, de entre ocho y nueve minutos de duración, está basada en el libro homónimo de Mario Weiner.

“Es un corto muy especial. Está hecho de una manera muy particular, en blanco y negro. Para nosotros es una fiesta y presentar el corto animado en el festival”, expresó Jaimovich, quien destacó la posibilidad de encontrarse con los espectadores.

Una historia inspirada en las colonias judías

La propuesta cinematográfica recupera elementos de la historia entrerriana desde una perspectiva artística que combina el dibujo, la animación y la música. A través de una historia individual, el realizador aborda el vínculo de las personas con los lugares que habitan y las experiencias que forman parte de su identidad.

“Es un corto animado que tiene que ver con las colonias judías, con las colonias en general y con una parte de la vida de una persona común y corriente, que camina por su territorio y hace de su vida un espacio único”, explicó.

Jaimovich destacó que el trabajo visual estuvo inspirado en las ilustraciones del libro y agradeció especialmente los aportes de Mario Weiner y del músico Nelson Rey, además del acompañamiento de su equipo, familiares y amigos. “Para mí es recorrer el territorio entrerriano a través de su historia y de espacios de sentimientos hermosos”, manifestó.

Del dibujo al cine: el desafío de contar historias

El realizador reconoció que su formación artística está estrechamente vinculada con el dibujo y que incursionar en el lenguaje cinematográfico significó asumir nuevos desafíos. La animación le permitió encontrar otra manera de narrar historias y explorar posibilidades expresivas.

“Yo vengo del lado del dibujo. El cine me ayudó muchísimo a abordarlo desde el desafío de hacer algo que quizás me dé miedo, pero que lo voy a hacer igual para transformar algo y que me haga mejor a mí”, reflexionó.

En ese sentido, aseguró que encuentra inspiración en las experiencias cotidianas y en las personas de su entorno. “Me gusta contar historias de las personas que están acá cerca, de nuestras historias, de lo que hacemos en nuestras mesas, en nuestras charlas. El cine para mí es eso: charlarlo y dibujarlo a la vez”.

“La cultura no es un gasto, es una inversión”

Jaimovich también destacó la experiencia de observar sus producciones en una sala cinematográfica y compartir las reacciones del público. “Verlo en pantalla grande es distinto, es fantástico, es hermoso. Las películas tienen una historia única que atraviesa nuestras vidas”, sostuvo.

Con una trayectoria que incluye trabajos de animación y publicidad, el director recordó que el año pasado obtuvo un reconocimiento con Lito. En esta edición del FICER, invitó a los espectadores a votar por su cortometraje y, fundamentalmente, a acompañar las producciones cinematográficas locales.

“Esto es una fiesta, esto lo hace la gente. No es un gasto, es una inversión absoluta y es una ganancia en todos los aspectos”, afirmó Jaimovich, quien cerró su participación con un mensaje en defensa de las expresiones artísticas: “Vayan creyendo en nuestra cultura, que es lo más importante”.