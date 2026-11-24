Los talleres para las infancias del FICER 2026 ofrecerán dos propuestas gratuitas destinadas a acercar a los niños a los orígenes del cine y la animación. Las actividades se desarrollarán el viernes 27 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.

A través de Máquinas de Mirar, los participantes podrán conocer y construir dispositivos ópticos del siglo XIX, considerados antecedentes directos del cine. Ambas iniciativas estarán destinadas a niños de entre 6 y 12 años y tendrán un cupo de 30 participantes cada una.

Desde la organización destacaron que estas propuestas lúdicas y formativas buscan generar experiencias que permitan comprender que "la mirada también pasa por la mano y vemos con todo el cuerpo", mediante la exploración y la creatividad.

Taller de animación con zootropos

La primera actividad comenzará a las 15 y estará centrada en la construcción de un zootropo, un dispositivo óptico que permite generar la ilusión de movimiento a partir de una sucesión de imágenes fijas.

Durante el encuentro, los niños podrán realizar diferentes dibujos y experimentar cómo estos cobran vida mediante el movimiento del dispositivo. La propuesta permitirá conocer los primeros pasos de la animación y comprender algunos de los principios que dieron origen al cine.

De esta manera, los participantes tendrán la posibilidad de descubrir, mediante una experiencia práctica, cómo una secuencia de imágenes puede generar un efecto similar al de los dibujos animados.

Cine de dedo: otra propuesta para las infancias

El segundo taller comenzará a las 17:30 y consistirá en la creación de un folioscopio, también conocido como flipbook o cine de dedo, un dispositivo que se popularizó en 1868.

A diferencia del zootropo, esta técnica permite desarrollar una animación lineal y contar una historia mediante una secuencia de dibujos que adquieren movimiento al pasar rápidamente las páginas.

Ambos talleres se realizarán en la Sala A de la planta baja del Centro Provincial de Convenciones, ubicado en calle San Martín 15. La participación será libre y gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido a los cupos limitados a través de los siguientes enlaces:

FICER 2026: seis días de cine gratuito en Paraná

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se desarrollará del 24 al 29 de noviembre, con proyecciones gratuitas en nueve espacios y salas de la capital entrerriana.

Además de las funciones cinematográficas, la programación contempla actividades formativas y recreativas que buscan acercar el lenguaje audiovisual a públicos de diferentes edades.

El festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado provincial. También cuenta con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas.