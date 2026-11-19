Rodolfo Arruabarrena dio sus primeras impresiones sobre la final de la Copa Sudamericana después de la llegada de Boca a Barranquilla. “Las finales hay que saber jugarlas”, afirmó el entrenador antes del encuentro del sábado frente a Atlético Mineiro.

El plantel arribó a Colombia el miércoles por la noche y se alojó en el Hotel Estelar Alto Prado. La delegación está integrada por los 33 futbolistas del equipo profesional, incluidos quienes atraviesan procesos de recuperación.

La definición se disputará el sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 de Argentina, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El equipo comenzará este jueves su preparación en la ciudad colombiana.

Qué dijo Arruabarrena sobre la final

El técnico señaló que las condiciones climáticas serán parte de la preparación. “Ya veremos el tema de la humedad y el calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar”, expresó.

Al analizar a Atlético Mineiro, Arruabarrena destacó los méritos de ambos equipos para alcanzar la definición. “Mineiro llegó a la final por sus cualidades, nosotros lo mismo”, sostuvo.

"ES UNA FINAL Y HAY QUE SABERLAS JUGAR" Vasco Arruabarrena analizó la final que Boca jugará ante Atlético Mineiro por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. Podrás vivirlo a través de la pantalla de DSPORTS. #DSPORTSNoticias https://t.co/OPHUpD5cuC — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 19, 2026

El entrenador también habló de lo que espera de Boca durante el partido. “Esperemos el sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrarlo en el campo, que es donde se definen las cosas”, manifestó.

Entrenamientos en el horario del partido

Las prácticas del jueves y del viernes están previstas para las 19:30 de Argentina, las 17:30 de Colombia. La decisión busca que los jugadores se adapten a las condiciones que podrían encontrar durante la final.

El cuerpo técnico también modificó el lugar de entrenamiento. Aunque inicialmente estaba previsto utilizar el predio de la Federación Colombiana, los trabajos se realizarán en el Estadio Romelio Martínez.

Que lo sepa todo el mundo: llegaron los Bosteros a Barranquilla 🫡🇸🇪 https://t.co/qQ5wwt0IUM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 19, 2026

El viernes, el plantel hará el reconocimiento del campo de juego del Metropolitano. Después está prevista una conferencia de prensa con la participación del entrenador y Leandro Paredes.

Los jugadores que siguen bajo evaluación

Milton Delgado será evaluado por el esguince de grado uno que sufrió en una rodilla antes del viaje. Hay optimismo sobre su disponibilidad, aunque su evolución durante los entrenamientos será determinante.

Lautaro Blanco, ausente en la semifinal de la Copa Argentina, también recibió atención especial en la preparación. Rodrigo Battaglia, por su parte, volvió a entrenarse con el grupo tras su recuperación de una operación en el tendón de Aquiles derecho.

La probable formación de Boca incluye a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Para completar el ataque, Arruabarrena evalúa a Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores.