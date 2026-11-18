REDACCIÓN ELONCE
El club Peñarol continúa los festejos por sus 100 años con encuentros de inferiores, un partido senior y homenajes a exjugadores. Dirigentes, entrenadores y campeones históricos compartieron con Elonce la emoción por el centenario de la institución y destacaron su importancia para la comunidad.
El club Peñarol continúa los festejos por sus 100 años de historia con una jornada cargada de actividades deportivas, reconocimientos y encuentros entre distintas generaciones de jugadores. Este miércoles, la institución de Paraná reunió a dirigentes, entrenadores, exfutbolistas, socios y familias para celebrar su centenario. La programación incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa, una muestra fotográfica y partidos de categorías inferiores y senior, con la participación de protagonistas que marcaron diferentes etapas de la entidad.
Durante la celebración, el presidente del club, Jorge Montenegro, expresó a Elonce la emoción que significó encabezar los festejos de una institución con un siglo de trayectoria. La jornada comenzó por la mañana con la inauguración de una placa alusiva a los 100 años, en un acto que contó con la presencia de representantes de la Liga Paranaense de Fútbol y dirigentes de otras entidades deportivas.
“Hoy es una jornada que no tiene palabras. Es una felicidad enorme de estar viendo lo que se está viendo hoy en día”, manifestó Montenegro, quien también destacó la presencia de jugadores infantiles, integrantes de la comisión directiva, cuerpos técnicos y exfutbolistas que formaron parte de la historia del club.
Peñarol celebró su centenario con partidos y homenajes
El presidente recordó que durante las últimas décadas la institución consiguió importantes logros deportivos y destacó especialmente a los planteles campeones de 2005 y 2010, cuyos integrantes fueron convocados para participar de las actividades conmemorativas.
“Todo el día ha sido una fiesta. Hoy estamos con los chicos, los chicos infantiles me están acompañando, que es un orgullo para mí, referentes de comisión directiva, cuerpo técnico, jugadores que en su momento han marcado una historia en estos últimos 100 años”, expresó.
Por su parte, el vicepresidente Macedonio Fernández brindó detalles sobre la programación deportiva prevista para la tarde y la noche. Las actividades contemplaron encuentros de las divisiones inferiores y posteriormente partidos entre equipos senior, con la participación de exjugadores de Peñarol y representantes de otras instituciones. “La actividad que hay ahora es un encuentro de las categorías inferiores. Luego van a jugar los seniors de Peñarol, Ciclón del Sur y San Miguel para seguir con esta fiesta hermosa que estamos viviendo, estos 100 años de gloria del club”, explicó Fernández.
El reencuentro de los campeones de 2005 y 2010
Uno de los momentos más esperados de la celebración fue el encuentro entre futbolistas que integraron equipos campeones de distintas épocas. La iniciativa permitió reunir nuevamente a jugadores que compartieron planteles y que conservaron su vínculo con la institución.
El entrenador Natalio Álvarez destacó que la jornada tuvo un significado especial para quienes participaron de la vida deportiva del club. Además de los encuentros programados, la celebración permitió reencontrar a familias, hinchas y personas que colaboraron durante años con Peñarol. “Hoy nos toca venir a representar, a estar uniendo generaciones, familia, hinchas, amigos, gente que ha colaborado toda una vida acá en Peñarol”, expresó el director técnico.
Álvarez también anticipó la participación de antiguos integrantes de los planteles campeones. “Vamos a jugar un partido entre los chicos que han salido campeones 2005, 2010, algunos que han sido referentes durante la historia del club. Así que contento y esperando el momento para brindar, para seguir festejando con estos colores hermosos”, manifestó.
El sentido de pertenencia que atraviesa generaciones
El entrenador resaltó que Peñarol representa mucho más que un espacio para practicar fútbol, debido a los vínculos familiares y sociales que se construyeron a lo largo de los años.
Al referirse a su experiencia personal, recordó que su relación con la institución comenzó durante su etapa como jugador y continuó posteriormente desde otros lugares vinculados con la actividad deportiva. “A mí me tocó ser jugador. Mi papá fue toda la vida hincha, le transmití a mis hijos, hoy está jugando mi hijo. Entonces, esto se va transmitiendo de generación en generación, el amor por estos colores”, relató Álvarez.
La presencia de niños y adolescentes con la camiseta del club reflejó esa continuidad generacional. Durante la celebración, los más jóvenes compartieron espacios con exjugadores, entrenadores y dirigentes que participaron de distintas etapas de la historia de Peñarol.
Una muestra con más de 600 fotografías históricas
Otro de los atractivos de los festejos fue la exposición fotográfica organizada por la comisión directiva. La propuesta reunió imágenes de diferentes épocas, equipos, protagonistas y acontecimientos que formaron parte de la trayectoria institucional.
El secretario del club, José García, explicó que la muestra fue preparada junto con el presidente Jorge Montenegro y permitió recuperar parte de la memoria deportiva y social de Peñarol. “Con Jorge hemos logrado poder armar la muestra anual con todas las fotos de toda la historia del club o parte de la historia del club. Hay más de 600 fotos que están en la secretaría del club”, detalló García.
La exhibición se convirtió en un espacio de encuentro para quienes recorrieron las instalaciones y reconocieron en las fotografías a antiguos compañeros, familiares y referentes de la institución.
Preparan la cena del centenario y nuevas distinciones
Los festejos por los 100 años también contemplaron actividades para los días siguientes. Entre ellas, la comisión directiva organizó una cena conmemorativa durante el fin de semana, que incluirá reconocimientos a personas vinculadas con la historia deportiva del club.
García adelantó que durante ese encuentro se realizarán homenajes a exjugadores y campeones, además de recibir a invitados especiales que acompañarán la celebración. “Proyectando la cena del fin de semana, que es la cena de los 100 años, donde también va a haber un evento, una entrega de distinciones a los campeones y a los invitados”, explicó el secretario.
También destacó la intención de reunir a todas las divisiones formativas para realizar una fotografía institucional que quede como recuerdo del centenario. “Queremos lograr la foto de los 100 años con todas las categorías y sumado a eso, los seniors”, señaló.
El recuerdo de un campeón de 1974
Entre los protagonistas históricos que participaron de la jornada estuvo Checo Palacio, integrante del plantel campeón de 1974. El exfutbolista compartió sus recuerdos y destacó la importancia de mantener presente a quienes contribuyeron al crecimiento de la institución.
Durante la entrevista con Elonce, Palacio dedicó un reconocimiento especial a antiguos compañeros que fallecieron, entre ellos Chiquito Barrio, a quien recordó como uno de los referentes del club. “En primer lugar yo quiero homenajear a los muchachos, compañeros míos, que hoy no están. Se nos fue un referente hace poquito, Chiquito Barrio, que todos los conocen”, expresó.
El exjugador también manifestó su satisfacción al observar a las nuevas generaciones que continuaron practicando fútbol y representando a Peñarol con el mismo entusiasmo que sus antiguos planteles.
Peñarol, una segunda casa para sus protagonistas
Para Palacio, el vínculo con la institución trascendió los resultados deportivos. Su historia personal estuvo estrechamente relacionada con las actividades que se desarrollaron durante décadas en las instalaciones del club. “Es mi segunda casa. Yo viví acá, acá hice todos los deportes, acá teníamos todo. Es una contención enorme que es lo que tratamos de lograr”, manifestó.
El exfutbolista también valoró la posibilidad de reencontrarse con personas que fueron formadas dentro de la institución y que actualmente desempeñan funciones como jugadores, entrenadores o dirigentes.
“Ese es el orgullo más grande, que vos los ves de chiquitos y hoy están representando como jugadores, como técnicos, como directivos”, destacó.