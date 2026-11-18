El Día Internacional del Profesor de Francés se celebró en Paraná con una jornada de encuentro, reconocimiento y reflexión en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). La actividad reunió a docentes y representantes de la Asociación de Profesores de Francés de Entre Ríos (ACPROFER), quienes destacaron la importancia de la enseñanza del idioma.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre la asociación y la institución universitaria, donde se dictan las carreras de Profesorado y Traductorado de Francés. Durante la actividad, las participantes dialogaron con Elonce sobre el valor de la formación docente y las oportunidades que ofrece el conocimiento de otras lenguas.

Cecilia Segovia, integrante de la comisión directiva de ACPROFER, expresó su satisfacción por el encuentro. “Organizados esta jornada en donde nos dieron una enorme recibida como anfitriones la Facultad de Humanidades de la UADER, donde funciona nuestro profesorado”, señaló.

La importancia del francés en un mundo globalizado

Segovia destacó que se trató de una primera experiencia conjunta para conmemorar la fecha. “Estamos felices de poder hacer esta primera jornada en conjunto para festejar nuestro día”, manifestó durante la entrevista.

Además, invitó a quienes tienen interés en aprender francés a acercarse a las instituciones educativas. “Que todo el mundo que ame la lengua francesa sepa que hay instituciones que respaldan la enseñanza de manera muy seria para poder insertarse en este mundo globalizado, donde la francofonía adquiere una gran relevancia”, sostuvo.

Por su parte, Silvia Alvarenga, docente de la Facultad de Humanidades, recordó la oferta académica de la institución. “Acá tenemos profesorado, pero también traductorado”, explicó, al poner en valor las posibilidades de formación vinculadas con la lengua francesa.

Un reconocimiento a la docencia y la universidad pública

La coordinadora del área de idiomas de la UADER también destacó el trabajo conjunto y expresó el deseo de dar continuidad a la propuesta. “Esta jornada inició hoy y la queremos replicar en los años siguientes es honrar la labor docente, en este caso la labor del profesor de francés, y honrar la universidad pública”, afirmó.

Asimismo, explicó que la actividad se desarrolló en la sede Paraná y contó con participación virtual desde Concepción del Uruguay. El encuentro permitió compartir experiencias y reflexionar sobre la enseñanza de idiomas.

“Nos reunimos para reflexionar sobre la tarea docente, el rol del profesor y, por supuesto, la posición de la francofonía en este mundo globalizado”, concluyó.

La celebración también tuvo un momento emotivo, con un saludo especial a Rosita, una profesora recordada con afecto por sus exalumnos, y una dedicatoria familiar que acompañó el reconocimiento a quienes dedican su vida a enseñar.