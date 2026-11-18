La Policía de Entre Ríos detuvo a un joven acusado de dispararle a un hombre de 35 años en una pierna, durante un hecho ocurrido este miércoles por la tarde en inmediaciones de las calles José María Paz y Perette, en Paraná. El sospechoso fue localizado en barrio El Pozo, luego de un operativo desplegado por distintas dependencias policiales, y quedó a disposición de la Justicia por el supuesto delito de tentativa de homicidio.

El procedimiento se concretó como continuidad de la investigación iniciada tras el ataque con arma de fuego. La víctima había resultado herida en una de sus piernas y debió ser asistida por personal de emergencia, que posteriormente dispuso su traslado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

A partir de la información reunida durante las primeras actuaciones, efectivos de la Guardia Especial, Comisaría Sexta y otras áreas policiales realizaron tareas de búsqueda para identificar y localizar al presunto responsable del disparo.

Localizaron al sospechoso en barrio El Pozo

Las diligencias permitieron establecer que el joven buscado podría encontrarse en barrio El Pozo. En consecuencia, los uniformados desplegaron un operativo en ese sector de la capital entrerriana.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron localizar y demorar a un joven señalado como presunto autor del ataque. Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía de Menores, que tomó conocimiento de las circunstancias del hecho y de los elementos reunidos por los investigadores.

El detenido. Foto: P.E.R.

Tras evaluar la información proporcionada por la Policía, el fiscal de Menores interviniente dispuso la detención del sospechoso por el supuesto delito de tentativa de homicidio. El joven quedó alojado en la División Minoridad, a disposición de las autoridades judiciales.

Secuestraron prendas de vestir y continúa la investigación

Como parte de las actuaciones, el personal policial procedió al secuestro de prendas de vestir que serán incorporadas a la investigación, indicaron fuentes policiales a Elonce.

Los investigadores continuaron con las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo y determinar la participación del joven detenido.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente los motivos que habrían desencadenado el ataque ni se brindaron precisiones sobre el arma utilizada. Tampoco se difundieron nuevos detalles sobre la evolución médica del hombre herido.