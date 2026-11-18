El cierre de la sala de juegos Casino Neo de San Agustín, ubicado sobre calle Galán de Paraná, respondió a una decisión vinculada con la "estrategia comercial" y las "proyecciones futuras de la actividad", según confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce. El establecimiento dejó de funcionar el 31 de octubre, después de casi 14 años de actividad, y los "trabajadores fueron reubicados" en otros locales de la firma en la capital entrerriana.

Desde el organismo provincial, explicaron que la determinación había sido planificada previamente y contempló la existencia de otros tres establecimientos de entretenimiento en Paraná. La medida se adoptó en el marco de una reorganización de la oferta de salas de juegos.

En ese sentido, el IAFAS confirmó a Elonce que "el cierre de Sala Galán se planificó para el 31 de octubre pasado". Asimismo, indicó que la decisión estuvo "vinculada con la estrategia comercial y las proyecciones futuras de la actividad".

Qué pasó con los trabajadores del casino

Uno de los principales aspectos que generó interrogantes tras el cierre fue la situación laboral del personal que prestaba servicios en el establecimiento de barrio San Agustín.

Al respecto, desde el instituto, llevaron tranquilidad y aseguraron que "los agentes del IAFAS que cumplían funciones en Sala Galán fueron reubicados" en la ciudad de Paraná. Según precisaron, los empleados continúan desempeñando las mismas tareas que realizaban anteriormente y se respetó su estratificación laboral.

De esta manera, el organismo confirmó la continuidad laboral de los agentes. En tanto, Casino Neo Mayorazgo, Casino 25 de Mayo y Sala Jockey permanecieron como las otras alternativas de entretenimiento habilitadas en la capital entrerriana.

Qué pasará con el local

El cierre del establecimiento se hizo visible durante las últimas horas, cuando aparecieron carteles comerciales en la fachada del inmueble de calle Galán que anunciaron la próxima apertura de una tienda de indumentaria.

(Elonce)

La colocación de la cartelería anticipó el nuevo destino comercial del edificio, que durante casi 14 años estuvo dedicado a los juegos de azar. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuándo comenzará a funcionar el nuevo negocio.

La sala había sido inaugurada el 20 de noviembre de 2012, bajo la órbita del IAFAS y con operación de la firma NeoGame. En sus comienzos, ofrecía máquinas tragamonedas de última generación, una ruleta electrónica y servicio de bar, y se había consolidado como una alternativa de entretenimiento en barrio San Agustín.